Madrid abre el periodo de admisión en escuelas infantiles: tienes hasta el 17 de abril

El Ayuntamiento de Madrid ha activado el proceso de escolarización para su red de 77 escuelas infantiles municipales. Con un total de 4.131 plazas vacantes, el curso 2026-2027 refuerza la oferta pública para menores de 0 a 3 años, incluyendo la apertura de un nuevo centro en el distrito de Salamanca.

¿Cuál es el plazo para solicitar plaza en una escuela infantil de Madrid?

El calendario de admisión es el factor más crítico para las familias madrileñas. Es vital realizar el trámite dentro de los periodos oficiales para entrar en el baremo de puntuación:

Presentación de solicitudes: Del 7 de abril al 17 de abril de 2026.

Del 7 de abril al 17 de abril de 2026. Publicación de listas provisionales: Entre el 12 y el 14 de mayo.

Entre el 12 y el 14 de mayo. Listas definitivas (NEE): 1 de junio (Alumnado con Necesidades Educativas Especiales).

1 de junio (Alumnado con Necesidades Educativas Especiales). Listas definitivas (General): 9 de junio.

9 de junio. Formalización de matrícula: A partir del 10 de junio.

Para facilitar la gestión ciudadana, el Ayuntamiento ofrece tres canales oficiales de tramitación. Las familias pueden optar por la vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid mediante certificado digital o sistema Cl@ve, lo que agiliza el registro desde cualquier dispositivo.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de registro municipal con cita previa, o bien acudir directamente a la escuela infantil que se haya seleccionado como primera opción para entregar la documentación requerida.

Novedad 2026: El concebido no nacido como unidad familiar

Como medida de apoyo a la conciliación, este año el baremo de admisión incluirá al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. Esta novedad permite que las familias que esperan un hijo puedan beneficiarse de la puntuación extra por familia numerosa antes del nacimiento, siempre que aporten el certificado médico oficial que acredite el estado de gestación en el momento de la solicitud.

Ampliación de la red y ayudas: Beca Infantil Plus

La oferta educativa crece este curso con la nueva escuela de la calle Francisco Remiro (distrito de Salamanca), que aporta 66 plazas iniciales. Además, el Ayuntamiento continúa la construcción de tres centros en Usera, Retiro y El Cañaveral para alcanzar el objetivo de 80 escuelas municipales en la capital.

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Para las familias que no obtengan plaza pública, se ha reforzado la Beca Infantil Plus. Esta ayuda, dotada con 6,9 millones de euros —un 36 % más que el curso anterior—, ofrece cheques mensuales de entre 118 y 385 euros para costear centros privados, cuya cuantía se determina en función del nivel de renta de la unidad familiar.