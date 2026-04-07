EDUCACIÓN
Madrid abre el periodo de admisión en escuelas infantiles: tienes hasta el 17 de abril
El Ayuntamiento de Madrid amplía su oferta educativa para el curso 2026-2027 con una nueva escuela en el distrito de Salamanca y refuerza la Beca Infantil Plus con 6,9 millones de euros.
EFE
El Ayuntamiento de Madrid ha activado el proceso de escolarización para su red de 77 escuelas infantiles municipales. Con un total de 4.131 plazas vacantes, el curso 2026-2027 refuerza la oferta pública para menores de 0 a 3 años, incluyendo la apertura de un nuevo centro en el distrito de Salamanca.
¿Cuál es el plazo para solicitar plaza en una escuela infantil de Madrid?
El calendario de admisión es el factor más crítico para las familias madrileñas. Es vital realizar el trámite dentro de los periodos oficiales para entrar en el baremo de puntuación:
- Presentación de solicitudes: Del 7 de abril al 17 de abril de 2026.
- Publicación de listas provisionales: Entre el 12 y el 14 de mayo.
- Listas definitivas (NEE): 1 de junio (Alumnado con Necesidades Educativas Especiales).
- Listas definitivas (General): 9 de junio.
- Formalización de matrícula: A partir del 10 de junio.
Para facilitar la gestión ciudadana, el Ayuntamiento ofrece tres canales oficiales de tramitación. Las familias pueden optar por la vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid mediante certificado digital o sistema Cl@ve, lo que agiliza el registro desde cualquier dispositivo.
También es posible realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de registro municipal con cita previa, o bien acudir directamente a la escuela infantil que se haya seleccionado como primera opción para entregar la documentación requerida.
Novedad 2026: El concebido no nacido como unidad familiar
Como medida de apoyo a la conciliación, este año el baremo de admisión incluirá al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. Esta novedad permite que las familias que esperan un hijo puedan beneficiarse de la puntuación extra por familia numerosa antes del nacimiento, siempre que aporten el certificado médico oficial que acredite el estado de gestación en el momento de la solicitud.
Ampliación de la red y ayudas: Beca Infantil Plus
La oferta educativa crece este curso con la nueva escuela de la calle Francisco Remiro (distrito de Salamanca), que aporta 66 plazas iniciales. Además, el Ayuntamiento continúa la construcción de tres centros en Usera, Retiro y El Cañaveral para alcanzar el objetivo de 80 escuelas municipales en la capital.
Para las familias que no obtengan plaza pública, se ha reforzado la Beca Infantil Plus. Esta ayuda, dotada con 6,9 millones de euros —un 36 % más que el curso anterior—, ofrece cheques mensuales de entre 118 y 385 euros para costear centros privados, cuya cuantía se determina en función del nivel de renta de la unidad familiar.
- El padre que salió a fotografiar Madrid con su hijo y descubrió una ciudad desconocida: 'Nos dejamos llevar por nuestro instinto
- Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
- Uraclio se 'empadrona' en Madrid tras décadas sin linces en la Comunidad: 'Ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar