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Piden 15 años de prisión para los conductores que causaron la muerte de un médico en la M-30

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita una indemnización de más de 1,2 millones de euros para la familia de la víctima de la carrera ilegal en la M-30

Túnel M-30.

Túnel M-30. / Ayuntamiento de Madrid

EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este martes, 7 de abril de 2026, el juicio contra los dos conductores implicados en una carrera ilegal o "pique" en los túneles de la M-30 que, en julio de 2021, provocó la muerte de un médico de 35 años. La Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión para cada uno de los procesados por delitos de conducción temeraria y homicidio.

Un "pique" a casi 180 km/h bajo los efectos de las drogas

Los hechos ocurrieron la mañana del 25 de julio de 2021. Según el relato del fiscal, los acusados (R.M.F. y F.M.S.) protagonizaron una persecución temeraria durante casi cuatro kilómetros. Las cámaras de seguridad registraron velocidades de hasta 178 km/h en una zona limitada a 70 km/h, realizando adelantamientos peligrosos en zigzag y cambios bruscos de carril.

El escrito de acusación destaca agravantes significativos como el consumo de sustancias, ya que R.M.F. conducía bajo la influencia de drogas, y la falta de permiso de conducir, puesto que uno de los procesados circulaba sin puntos en el carné. Asimismo, se imputa un delito de omisión de socorro al acusado F.M.S., quien presuntamente huyó del lugar a gran velocidad tras el impacto sin auxiliar a las víctimas.

El siniestro se produjo cuando los vehículos, circulando en paralelo a gran velocidad, se encontraron con una columna de coches que cumplían la normativa. El vehículo de R.M.F. impactó contra la parte trasera de otro coche, que salió proyectado 35 metros. El conductor, un joven médico, falleció en el acto. Su viuda, que en aquel momento estaba embarazada del segundo hijo de la pareja, ejerce la acusación particular junto a los padres del fallecido.

Estrategia de la defensa: arrepentimiento e imprudencia grave

Durante las cuestiones preliminares del juicio con jurado, el abogado de R.M.F. adelantó que su cliente manifestará su arrepentimiento y reconocerá los hechos. No obstante, la defensa sostiene que se trató de un accidente fruto de una imprudencia grave y no de un homicidio intencionado, con el objetivo de reducir la condena solicitada.

Por su parte, la defensa de F.M.S. niega la conducción temeraria, alegando que su representado fue también "víctima" de la conducción del otro procesado y que llegó a temer por su vida.

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Indemnizaciones y penas solicitadas

Además de los 15 años de cárcel, la Fiscalía solicita una indemnización de más de 1,2 millones de euros para la familia de la víctima (viuda, hijos menores y padres), de los cuales la mayor parte ya ha sido abonada por las aseguradoras. Las acusaciones particulares elevan la petición de cárcel para F.M.S. a 19 años, al sumar el delito de abandono del lugar del accidente.

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