Vinícius: "Con Xabi no conecté como él quería. Jugaba partidos, pero pocos minutos"

Vinícius Júnior visita la sala de prensa de Valdebebas una vez por temporada, incluso llega a alargar sus comparecencias año y medio. Y la previa del encuentro ante el Bayern de Múnich, que puede ser la última oportunidad del Real Madrid para acercarse a ganar un título, ha parecido al brasileño buen momento para dar la cara ante los medios de comunicación. Mañana a las 21:00 horas vivirá un duelo con mucho pedigrí europeo ante los bávaros, un rival del cual tiene buenos recuerdos.

Divorcio con Xabi

El brasileño tuvo que responder varias preguntas relacionadas con la etapa de Xabi Alonso: "Jugaba partidos, pero pocos minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como el quería. Pero fue un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza. Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta”. El delantero madridista habló también del momento del cambio ante el Barcelona, en el que todo saltó por los aires: "Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos. Me gusta jugar todos los partidos y no salí ninguno. Luego con la cabeza fría puedes entender que te has equivocado. Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar”.

También habló de la renovación por el Real Madrid, que sigue abierta. "Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Aún me queda un año muy contrato, pero estoy muy tranquilo. Tengo la confianza del presidente. En el momento correcto haré la renovación y seguiré aquí mucho tiempo, porque es el club de mis sueños”. Vinícius afirmó sentirse "muy bien. He pasado momentos difíciles esta temporada, donde estuve sin marcar goles y la afición me pitó, pero fue todo para aprender. Estoy bien físicamente. Los viajes con la selección cambian un poco porque cambias todo. Hago un trabajo dentro del club y también en casa con mi fisio para estar al 100% listo para mi equipo”.

Sobre su falta de conexión con Kylian Mbappé comentó: "La gente dice muchas cosas. Kylian está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles. Tenemos que estar conectados mañana. Es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos. Claro que me molesta que digan que hay falta compromiso defensivo cuando juego con Mbappé, pero la gente está ahí para decir lo que quiera. Nosotros tenemos que escuchar al míster. Lo que viene de fuera no nos afecta. Nosotros podemos hacer uno mejor al otro”.

Lamine y el racismo

Vinícius también se refirió a su lucha contra el racismo y el incidente que vivió Lamine en el partido entre España y Egipto: "Es un tema complicado y que pasa muchas veces. Ojalá Lamine pueda seguir también esta lucha. Nosotros tenemos dinero, pero los negros pobres tienen más dificultades que nosotros. No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas en todos los países y si luchamos juntos ojalá que otros jugadores y la gente deje de sufrir estas cosas”.

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Y sobre el partido ante el Bayern comentó que "la clave seguramente sea la conexión de los jugadores con la afición, que eso siempre cambia la dinámica de los partidos en casa y en la Champions. Viene un buen equipo, pero tenemos experiencia en estos partidos y ojalá podamos hacer las cosas bien”. Apuntando, sobre la posible ausencia de Kane, que "eso cambia un poco el partido porque él marca muchos goles, pero tienen un grandísimo equipo con jugadores que cambian de posición. Juegue quien juegue va a ser muy difícil y tenemos que estar preparado”.