Un sindicato alerta de "riesgos químicos" en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital del Tajo

CSIT Unión Profesional ha advertido de "riesgos químicos, insuficiencia de plantilla y retrasos diagnósticos" en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario del Tajo mientras que desde el centro han asegurado que cumplen "la normativa". Así, el sindicato ha alertado en un comunicado que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo "la grave crisis que atraviesa" el servicio tras meses de "incidencias, riesgos laborales y falta de respuesta" por parte de la Dirección Gerencia y la Dirección Médica.

El sindicato registró una primera iniciativa el 13 de enero de 2026, ampliada posteriormente los días 21 y 30 de enero y 6 de marzo, ante la persistencia de los problemas. A ello, se suma un nuevo escrito presentado el 20 de marzo, tras activarse una alarma en la mesa de tallado del servicio y detectarse "un intenso olor a sustancias químicas, presumiblemente formaldehído".

En este sentido, CSIT ha alertado de que los profesional han estado expuestos a "riesgos químicos de especial gravedad" como la manipulación manual de muestras con xilol tras "la avería del equipo automatizado, sin equipos de protección adecuados".

Asimismo, ha advertido de "la falta de actualización de las evaluaciones de riesgo químico desde 2023, de la ausencia de mediciones ambientales y de información preventiva suficiente".

El sindicato ha alertado de la falta de entrega en plazo de documentación del Comité de Seguridad y Salud y la exclusión de los delegados de prevención en actuaciones directamente relacionadas con la seguridad de los trabajadores.

Critican que solo hay "un único anatomopatólogo"

Además, el sindicato ha avisado de que el servicio solo cuenta con "un único anatomopatólogo", lo que ha calificado como "una dotación claramente insuficiente para garantizar su funcionamiento".

"Esta carencia está generando retrasos en los diagnósticos, sobrecarga de trabajo y derivación de muestras a otros centros, con impacto directo en la calidad asistencial", ha sostenido. A ello se suma "la intención de cubrir esta falta de personal con jornadas extraordinarias mal retribuidas, una salida insuficiente ante la gravedad de la situación".

Entre las medidas urgentes, el sindicato exige "refuerzo de plantilla, actualización de las evaluaciones de riesgo químico, mediciones ambientales, equipos de protección adecuados y transparencia en la organización del servicio".

El hospital defiende su actuación

Por su parte, fuentes del Hospital Universitario del Tajo han defendido sus actuaciones frente a las manifestaciones del sindicato y ha asegurado que las iniciativas del sindicato de enero y marzo fueron valoradas por la Inspección de Trabajo, que denegó la paralización de la actividad solicitada al considerar "válido el protocolo de manejo de químicos" implantado.

En relación con la alarma registrada en la mesa de tallado, el centro ha aclarado a Europa Press que "no está relacionada" con el olor a productos químicos al que alude el sindicato, sino que se activó "de forma preventiva" por la necesidad de cambiar los filtros de carbono del sistema de extracción de aire al exterior del servicio, lo que no supone "impacto en los profesionales".

Asimismo, ha señalado que el olor detectado se solventó reforzando la ventilación de la zona, que pasó a iniciarse una hora antes del comienzo de la actividad -- a las 7 horas, en lugar de las 8--, además de "incrementarse" la potencia de aspiración.

El Hospital ha insistido en que los filtros depuran el aire expulsado al exterior y ha subrayado que el protocolo de manejo del xilol cumple "la normativa vigente" y ha sido supervisado por el servicio de PRL, contando con "equipos de protección adecuados".

Respecto a las evaluaciones de riesgo químico, el centro hospitalario ha indicado que la normativa "no establece una periodicidad concreta", que ya se realizó una evaluación en 2023 con resultado adecuado y que la siguiente está prevista para el segundo semestre de 2026, según el Plan anual de PRL.

Sobre la dotación de personal confirman que el servicio cuenta actualmente con un único anatomopatólogo, tras contar hasta este domingo con dos profesionales y una vacante. Así, ha señalado que se han adoptado medidas para reforzar el servicio, entre ellas la previsión de incorporar dos patólogos a partir del 1 de junio, ante la falta de candidatos disponibles para una incorporación anterior.

Además, ha indicado que se mantiene la actividad extraordinaria desde agosto de 2025 y que se han establecido contactos para "reforzar la actividad del servicio mediante derivaciones internas y organización de la carga de trabajo".

En relación con los retrasos diagnósticos y la sobrecarga de trabajo, el hospital ha justificado que la situación se ha visto afectada por "la reducción de un patólogo desde finales de enero" y por el incremento de actividad procedente de Atención Primaria, añadiendo que se envía muestras a otros centros en "situaciones de mayor presión asistencial".

Noticias relacionadas

Por último, ha señalado que todos los escritos han sido contestados por la Gerencia con la valoración del servicio de PRL y Mantenimiento, y que el Comité de Seguridad y Salud ha celebrado dos reuniones este año en las que se ha informado a los delegados de prevención y al resto de secciones sindicales.