TRANSPORTE
El servicio Civis entre Guadalajara y Chamartín-Clara Campoamor vuelve este lunes con cuatro frecuencias diarias en Madrid
El servicio Civis entre Guadalajara y Chamartín-Clara Campoamor vuelve a operar con menos paradas que las líneas C-2 y C-8, tras la reparación del taller de Fuencarral.
Renfe Cercanías Madrid recuperará desde este lunes parte del servicio Civis entre Guadalajara y Chamartín-Clara Campoamor, con cuatro frecuencias diarias, después de su suspensión por los trabajos de reparación en el taller de Fuencarral tras el temporal de fuertes vientos de febrero.
Madrid recupera parte del servicio Civis entre Guadalajara y Chamartín
El servicio Civis entre Guadalajara y Chamartín-Clara Campoamor comenzará este lunes a recuperar su actividad en Madrid, con dos trenes en sentido Chamartín en hora punta y otros dos de regreso a Guadalajara en hora semipunta, según han informado este jueves fuentes de Cercanías.
Renfe Cercanías Madrid restablecerá así parte de los trenes Civis que enlazan Guadalajara con Chamartín con menos paradas que los convoyes de las líneas C-2 y C-8, después de que este servicio quedara suspendido por la reparación de la cubierta del taller de Fuencarral, dañada por el temporal de fuertes vientos de mediados de febrero.
Cuatro frecuencias en la primera fase de la recuperación
Las primeras frecuencias que volverán a circular serán dos Civis con destino Chamartín en hora punta, a las 6.33 y a las 7.05 horas, y otros dos de regreso a Guadalajara en hora semipunta, a las 14.30 y a las 18.16 horas.
Las claves
- El servicio Civis Guadalajara-Chamartín vuelve este lunes de forma parcial.
- Se recuperan dos trenes hacia Chamartín en hora punta y dos hacia Guadalajara en semipunta.
- La suspensión se debía a las obras de reparación en el taller de Fuencarral.
- Las incidencias también afectaron a frecuencias de las líneas C-2, C-7 y C-8.
- Renfe pide consultar horarios antes de viajar.
La recuperación del servicio llega tras varias semanas de afectación derivada de los trabajos en el taller de Fuencarral, cuyas instalaciones tuvieron que cerrar para su limpieza y reparación.
Afectación también en otras líneas de Cercanías
Las obras en Fuencarral también obligaron a modificar algunas frecuencias de las líneas C-2, C-7 y C-8, al no disponer Renfe del número habitual de trenes por la falta de operatividad del taller donde se realizan labores de mantenimiento y reparación.
Por este motivo, Renfe ha recomendado a los viajeros de estas líneas que consulten los horarios actualizados en su página web o en la aplicación antes de desplazarse.
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