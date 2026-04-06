MADRID
Retenciones de hasta 3 kilómetros por el incendio de un vehículo en la A-4, en el entorno de Valdemoro
El conductor del vehículo afectado por el fuego logró salir por su propio pie
EP
Madrid
El incendio de un vehículo está provocando hasta tres kilómetros de retenciones este lunes en la entrada a la capital por la A-4, en el punto kilométrico 30, en el entorno de Valdemoro.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado a Europa Press que el aviso se ha recibido sobre las 6.40 horas de este lunes y, hasta el lugar, se han desplazado dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad, que ya se han retirado.
Las mismas fuentes han señalado que no hay heridos y que el conductor del vehículo incendiado salió por su propio pie. La repercusión del incendio ha sido el atasco que se puede generar a esta hora de la mañana.
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