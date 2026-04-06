Reabre el mirador secreto más bonito de Madrid: más de 250 peldaños para disfrutar de las increíbles vistas de la ciudad

Madrid guarda secretos que no siempre se descubren a pie de calle. Más allá de sus plazas, avenidas y monumentos, la capital ofrece otra forma de ser contemplada: desde las alturas. Miradores, azoteas y terrazas permiten disfrutar de una perspectiva distinta de la ciudad, revelando rincones únicos y panorámicas sorprendentes que convierten cualquier visita en una experiencia inolvidable.

Entre esos puntos privilegiados hay uno que pasa desapercibido para muchos y que, sin embargo, ofrece una de las vistas más increíbles de la ciudad. Está situado en la calle Atocha, número 6, a escasa distancia de la Plaza Mayor. Después de haber reabierto de forma provisional en 2025 y cerrar más tarde, este mirador panorámico vuelve a recibir visitantes, justo a tiempo para los días agradables de la primavera.

Este mirador está a escasa distancia de la Plaza Mayor / REDES

Para disfrutar de las vistas hay que subir más de 260 peldaños

Se trata del mirador de la Parroquia de Santa Cruz, un templo que supera los 50 metros de altura y que fue reconocido como Bien de Interés Cultural en 1982, dentro de la categoría de Monumento. Desde lo más alto se obtiene una amplia perspectiva de Madrid, con vistas que alcanzan lugares tan representativos como la Puerta del Sol, la Plaza de España, el parque del Retiro, el Teatro Real o las Cuatro Torres, además de otros muchos puntos del paisaje urbano madrileño.

La visita, eso sí, requiere algo de esfuerzo: hay que subir más de 260 peldaños. A cambio, la recompensa es una panorámica excepcional de la capital.

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Desde lo más alto se obtiene una amplia perspectiva de Madrid / REDES

Horarios, fechas y precios para visitar la Parroquia de Santa Cruz

Las visitas guiadas se celebran el último sábado de cada mes y se organizan en dos horarios, a las 12:00 y a las 17:00. Las entradas se adquieren directamente en la parroquia y tienen un precio de 10 euros, destinado a colaborar con la conservación del edificio.