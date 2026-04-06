El PP de Ayuso mantiene que "nada cambia" respecto al registro de objetores al aborto: "Se siguen cumpliendo todas las leyes"

"La posición de la Comunidad de Madrid no ha cambiado". Así es como el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, se ha referido al inicio de los trámites por parte de la Comunidad de Madrid para la creación del registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. El pasado miércoles, en plena Semana Santa, la Consejería de Sanidad madrileña publicaba en el Portal de Transparencia la apertura del periodo de consulta pública para la orden de creación de dicho registro. La decisión llegaba después de meses de conflicto entre el Gobierno central y la administración regional y de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid instara al Gobierno regional a "iniciar los trámites" para su creación de inmediato.

La apertura del plazo de consulta pública, de 30 días, no supone, no obstante, la creación inmediata del registro. "Evidentemente, se ha impulsado la creación de este registro por una instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y así se hace", ha señalado Pache este mediodía. "La posición de la Comunidad de Madrid no ha cambiado y sigue siendo cierto que en la Comunidad de Madrid se respeta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que así lo desean y se respeta también la prestación del servicio del aborto para aquellas mujeres que lo requieren y cumplen los supuestos que están indicados en la ley. Las cosas siguen funcionando exactamente como hasta ahora y se siguen cumpliendo todas las leyes", ha insistido.

El asunto viene siendo uno de los múltiples frentes abiertos entre las dos administraciones. El auto del TSJM vino motivado, de hecho, tras un requerimiento del Ministerio de Sanidad al que el Gobierno de Ayuso no dio respuesta, razón por la que el departamento que dirige Mónica García lo llevó a la justicia. La presidenta madrileña insistió en que nunca elaboraría lo que ha calificado de "listas negras" mientras no la obligara la justicia.

"La presidenta dijo que no iba a crear un registro y que sería un juez o unos jueces quienes tendrían que decir que se hiciera y no la oposición. El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que se inicien los trámites y se han iniciado los trámites. Y ya está", ha zanjado Pache, sobre un asunto que aún tendrá que tener recorrido normativo y judicial, pues el auto del TSJM fallaba sobre las medidas cautelares solicitadas por el ministerio, peor no sobre el fondo del asunto según argumentó en su día el Gobierno regional.

La oposición madrileña, no obstante, ha leído el anuncio en clave de que ha sido torcido el brazo de Ayuso. "Mil veces dijo que no crearía el registro de objetores. Mil veces se tendrá que tragar sus bravuconadas", ha valorado la portavoz en la Asamblea regional de Más Madrid, Manuela Bergerot. La dirigente de la formación a al que también pertenece la ministra de Sanidad considera que se trata de una "victoria" de las mujeres madrileñas y que Ayuso "ha pasado por el aro". La portavoz socialista, Mar Espinar, por su parte, ha tirado de sarcasmo. "La ley es la ley para todos, incluso para ella, por mucho que le sorprenda", ha dicho en referencia a la presidenta madrileña. "Esto se lo digo yo mucho a mi hija y aprovecho y se lo digo a ella también: cuando te quieres poner tan chula, tan chula, tan chula, asegúrate de que puedes llegar hasta el final".

Desde Vox, entretanto, se percibe la decisión del Gobierno regional como una muestra de "debilidad" y se reclama al PP más contundencia. "Esta es una muestra más, una muestra más de la debilidad de Ayuso que dijo que se opondría a Sánchez y ha acabado cediendo", ha indicado la portavoz de la formación de ultraderecha, Isabel Pérez Moñino. "En esto apoyábamos a la señora Ayuso, pero le hemos dicho siempre que fuera mucho más contundente. "Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid depende de Vox a partir del año 2027, vamos a ser mucho más contundentes", ha subrayado.

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"Vox es muy irresponsable para este tema y para otros muchos", ha reprochado Pache. "Cuando hay normas hay que cumplirlas y cuando hay leyes hay que cumplirlas. Yo no sé si la propuesta de Vox, si gobernasen alguna vez, sería no cumplir las resoluciones judiciales y no cumplir las leyes que están en vigor. Yo creo que eso no tiene sentido".