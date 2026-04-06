Con su nuevo menú ejecutivo, Li-Onna adapta su propuesta japo-latina al ritmo del mediodía laboral en Madrid

En una zona de Madrid donde el mediodía suele repartirse entre reuniones, oficinas y comidas rápidas, cada vez tiene más valor encontrar fórmulas que combinen ritmo y cierta ambición gastronómica. Ahí es donde quiere entrar Li-Onna, el restaurante de cocina japonesa con alma latina situado en Recoletos, que acaba de presentar su nuevo menú ejecutivo con una idea bastante clara: trasladar al horario de comida entre semana parte de su identidad sin perder agilidad por el camino.

La propuesta está disponible de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00, y tiene un precio de 28 euros. Incluye entrante, plato principal, postre y bebida, en un formato pensado para quienes trabajan o se mueven por el barrio de Salamanca y quieren comer bien sin que la sobremesa se convierta en una operación imposible.

Comida fina sin demasiadas vueltas

La propia casa resume la fórmula con una expresión bastante útil: "comida fina sin preámbulos". Y esa idea define bien el planteamiento. No se trata de simplificar la propuesta de Li-Onna, sino de condensarla en un menú más directo, ajustado al ritmo de la semana laboral, pero todavía reconocible dentro del universo del restaurante.

Desde su apertura, Li-Onna se ha posicionado como uno de esos espacios del barrio donde no todo gira solo alrededor del plato: también pesan el ambiente, el diseño, la música y una manera bastante clara de construir experiencia. Ahora esa misma identidad baja al mediodía con un formato más funcional, aunque sin renunciar al producto ni al carácter.

Entrantes con sello de la casa

La selección de primeros platos sirve para marcar enseguida el tono del menú. Aquí aparecen elaboraciones como el Tataki de Res, los Tacos de Hamachi, la Tostada de Atún, los Langostinos Crujientes o el Arroz de Mariscos, propuestas donde la técnica japonesa se cruza con acentos latinos y una cocina que busca ser vistosa, pero también equilibrada.

Es una entrada bastante coherente para un menú de mediodía: platos con sabor, con personalidad y lo suficientemente ligeros como para dejar espacio a unos principales que, según Li-Onna, quieren seguir poniendo el foco en lo importante: la calidad de la proteína.

Li-Onna, el restaurante japonés con alma latina situado en el madrileño barrio de Salamanca, presenta su nuevo menú ejecutivo, / Cedida

En los principales, el menú refuerza precisamente esa idea. Uno de los platos destacados es el Salmón Gochugaru, elaborado con salmón noruego, cebolla encurtida y aguacate, una combinación pensada para trabajar el contraste entre frescura, picante y grasa. También sobresale el Solomillo Josper, de vaca simental, cocinado al horno Josper para potenciar sabor y jugosidad.

A esas opciones se suman dos referencias de sushi que ayudan a completar la lectura de la casa: el Salmón Uramaki y el Spicy Tuna Roll, dos bocados que mantienen la parte más reconocible del recetario japonés dentro de una propuesta que, en general, se mueve con libertad entre distintas influencias.

El menú permite cerrar con postre o café, y ahí Li-Onna despliega buena parte de su repertorio dulce. Entre las opciones figuran la Tarta de Ube, el Chunky Monkey, el Miso Sticky Toffee Pudding, la Tarta de Queso Li-Onna, el Banana Yuzu Cake, la Tarta de Chocolate, además de mochis, helado o sorbete. Una oferta amplia que busca que el postre no funcione como un añadido automático, sino como una parte real de la experiencia.

Es una entrada bastante coherente para un menú de mediodía: platos con sabor, con personalidad y lo suficientemente ligeros como para dejar espacio a unos principales que, según Li-Onna, quieren seguir poniendo el foco en lo importante: la calidad de la proteína. Pescado, carne y sushi para una comida completa / Cedida

La bebida, por su parte, incluye refresco, agua o caña Mahou, completando una fórmula cerrada que intenta mantener el equilibrio entre precio, rapidez y sensación de comida completa.

Una fórmula pensada para el barrio

Más allá de la novedad gastronómica, el lanzamiento tiene bastante sentido por ubicación y contexto. En una zona como Salamanca-Recoletos, donde conviven oficinas, compras, hoteles y mucha actividad de lunes a viernes, este tipo de menús se han convertido en una herramienta importante para captar a un público que busca algo más que resolver la comida del día. Li-Onna intenta ocupar ese espacio desde una propuesta que sigue sonando a restaurante, no solo a menú de paso.

La jugada pasa por ofrecer una experiencia más condensada, sí, pero todavía ligada al sello de la casa. Y ahí está probablemente su mayor baza: convertir el mediodía entre semana en una versión más accesible y rápida de su universo japo-latino, sin borrar del todo aquello que lo ha hecho reconocible en la escena madrileña.

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Con este nuevo menú ejecutivo, Li-Onna abre una puerta distinta dentro de su propio formato. No cambia de registro, pero sí ajusta el tono para responder a otro momento del día y a otra necesidad del cliente. El resultado es una propuesta cerrada, razonablemente ágil y con suficientes guiños de identidad como para que el restaurante también tenga algo que decir a la hora de comer.