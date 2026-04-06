Ni Nadal ni Alcaraz: así es Rafa Jódar, la nueva sensación del tenis español "con estilo propio" nacido en Leganés

El nombre de Rafa Jódar empieza a sonar con fuerza en el tenis español, pero su historia arranca lejos de los focos. En Leganés. En el garaje de su casa. Ahí empezó a jugar con solo cuatro años. Dos años después se apuntó al Club de Tenis Chamartín y fue dando forma a una carrera que hoy ya apunta alto.

El español Rafa Jodar durante el partido ante el japonés Rei Sakamoto este martes en Melbourne. / EFE

Antes de centrarse del todo en la raqueta, también hubo fútbol. Jugaba con sus amigos del colegio hasta que a los 11 años decidió aparcar el balón para dedicarse por completo al tenis. Aun así, esa pasión sigue intacta. Jódar presume de sus raíces, se declara muy fan del CD Leganés y reconoce que va a Butarque siempre que puede. También ha mostrado públicamente su madridismo. "Hoy y siempre... ¡Hala Madrid y nada más!", escribió en sus redes sociales junto a una imagen en la que posa con la camiseta del conjunto blanco y aparece junto al futbolista británico Jude Bellingham.

Ese equilibrio entre ambición y vida normal ayuda a explicar buena parte de su perfil: un tenista con proyección, sí, pero también un chico cercano, de barrio, de familia y de costumbres reconocibles.

Archivo - El tenista español Rafa Jódar. / Europa Press

Estudios, disciplina y una decisión importante

En su camino hay otro elemento que se repite: los estudios. Sus dos padres son profesores y esa influencia ha marcado su forma de entender la carrera. Jódar ha seguido formándose mientras competía, viajaba y daba pasos en el circuito, siempre con el portátil a mano para sacar adelante trabajos y exámenes.

En ese recorrido también resultó clave su etapa en la Universidad de Virginia, donde siguió creciendo hasta dar el paso de centrarse por completo en el tenis profesional. La decisión, meditada y coherente con su evolución, refuerza la imagen de un jugador joven, pero con las ideas claras.

Jódar golpea de revés durante la final de este domingo en Marrakech. / ATP

Esa apuesta ya ha dado resultados: el madrileño, de 19 años, casi 20 en septiembre, acaba de conquistar en Marrakech el primer título ATP de su carrera tras imponerse en la final al argentino Marco Trungelliti por 6-3 y 6-2, un triunfo que confirma la irrupción de una de las grandes promesas del tenis español. El madrileño, número 89 del mundo, impuso su juventud y su hambre en la arcilla marroquí ante un rival que, igual que él, debutaba en una final ATP a sus 36 años, que le convertían en el finalista primerizo más veterano en la historia del circuito. La lucha duró apenas una hora y diez minutos.

Sin comparaciones y con "estilo propio"

En cuanto aparece la tentación de compararlo con Rafa Nadal o Carlos Alcaraz, Jódar frena el debate. "No me comparo con nadie, ni con Alcaraz, ni con otros tenistas españoles. Cada uno tiene su propio camino", explica.

No es una respuesta improvisada. Es una forma de posicionarse. En un tenis español que vive entre el legado de Nadal y el presente de Alcaraz, Jódar quiere hacerse hueco sin copiar a nadie. Lo resume con otra frase que encaja perfectamente con su perfil: "Tengo un estilo propio".

El tenista madrileño Rafa Jodar junto a Nadal y Alcaraz. / @rafa.jodarr

Más que presión, asegura sentir motivación. Representar a España y seguir creciendo sin perder el foco forman parte de una hoja de ruta que, de momento, avanza a gran velocidad.

La nueva cara del relevo español

Nacido el 17 de septiembre de 2006, con 1,91 metros de altura, raíces en Leganés y un discurso alejado de los tópicos, Rafa Jódar reúne varios de los elementos que explican por qué su nombre gana cada vez más peso en el tenis español, hasta el punto de inscribirse ya en una nómina selecta de campeones ATP Tour españoles antes de cumplir los 20 años —Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyà, Tommy Robredo, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y ahora Rafael Jódar—.

Jódar ya no es solo una promesa. Se ha convertido en una de las nuevas caras del tenis español y este domingo ha acaparado la atención. De hecho, este lunes ya ha conseguido ascender hasta el número 57 del ranking ATP, un salto notable si se tiene en cuenta que hace un año estaba fuera del Top 900.

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El tenista madrileño Rafa Jódar. / Federación de Tenis de Madrid

Además, esta temporada ha firmado triunfos en los cuadros finales del Abierto de Australia, Delray Beach, Acapulco y Miami, resultados con los que aseguró el pasado lunes su estreno en el Top 100. Y se consolida como líder de la Carrera hacia Yeda, por delante de otros nombres de la Next Gen ATP como su compatriota Martín Landaluce y el brasileño Joao Fonseca.