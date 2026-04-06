El Museo del Prado, premiado por Plena Inclusión Madrid por su accesibilidad cognitiva

El Museo del Prado ha sido galardonado en la XII edición de los premios anuales de Plena Inclusión Madrid. La pinacoteca nacional ha obtenido este reconocimiento gracias a su firme compromiso con la accesibilidad cognitiva en el ámbito cultural, un esfuerzo sostenido para que el arte sea comprensible y disfrutable para todas las personas, sin excepciones.

El jurado ha destacado la labor del museo al incorporar recursos de lectura fácil y adaptar sus contenidos didácticos, permitiendo que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan acceder al patrimonio artístico en igualdad de condiciones.

Compromiso de la Fundación ADEY y el Ayuntamiento de Las Rozas

Junto a la pinacoteca, el jurado ha premiado a la Fundación ADEY por su compromiso con el impulso de proyectos sociales, educativos y sanitarios. Esta entidad destaca por promover la igualdad de oportunidades y apoyar iniciativas que favorecen el desarrollo y el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Las Rozas ha sido distinguido por su trabajo para incorporar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en sus políticas municipales, impulsando la accesibilidad, la participación social y la sensibilización ciudadana.

Homenaje a la trayectoria de Paulino Azúa y entrega de galardones

La edición de este año también ha reconocido la figura de Paulino Azúa, considerado una pieza clave en el desarrollo del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en España. Su trayectoria profesional y personal ha sido fundamental para avanzar en los derechos de este colectivo a nivel nacional.

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Estos premios, que subrayan la importancia de eliminar las barreras de comprensión en todos los estratos de la sociedad, se entregarán oficialmente en una ceremonia el próximo 24 de abril, consolidando el compromiso de Madrid con una cultura más inclusiva y accesible para todos los ciudadanos.