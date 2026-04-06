Miguel López-Valverde, consejero madrileño de Digitalización sobre el DNI digital: "Vamos a formar a toda la gente que quiera utilizarlo"

Hace ya un año que el Consejo de Ministros reguló el proceso de expedición, gestión y desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones física, y por primera vez, digital. Y es que, aunque la idea de un DNI electrónico llegó a España en 2006, este 1 de abril de 2026 marcaba el inicio de esta identificación digital como medio válido de identificación legal.

Pasado el periodo de doce meses marcado en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, se entiende que los comercios y administraciones ya habrían de haber adoptado las medidas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la versión digital del DNI, permitiendo a quienes lo deseen acreditar su identidad usando su teléfono móvil. Pero, ¿saben los ciudadanos cómo utilizarlo correctamente?

Formación para utilizarlo "con seguridad"

Como sucede con la introducción de las nuevas tecnologías, la entrada en vigor del DNI digital ha generado mucho debate en redes sociales, donde algunos usuarios han señalado que esta identificación digital les generaba inseguridad ante posibles hackeos, y el aumento de la brecha digital con los más mayores.

Desde el pasado 2 de abril es obligatorio admitir el DNI en el móvil como medio de identificación / Ministerio del Interior (Carrusel Policía Nacional)

Desde el gobierno madrileño, el consejero de Digitalización Miguel López-Valverde, ha respondido a las controversias que ha generado la puesta en marcha del DNI digital afirmando que "el DNI tiene una capa de seguridad por encima del DNI físico, una medida más de seguridad que la Policía ha puesto en marcha", y asegurando que "desde la Comunidad de Madrid vamos a formar a toda la gente que quiera utilizarlo, sobre todo a jóvenes y mayores, para que puedan usarlo con todas las salvaguardas."

¿Cómo obtener el DNI digital?

Para obtener el DNI digital, será necesario tener el DNI físico vigente, registrarse y activarlo previamente a la instalación de la aplicación. Este registro podrá realizarse mediante la web https://www.midni.gob.es , en los Puntos de Actualización de Documentación instalados en las Comisarías de la Policía Nacional, en las Unidades de Documentación o en los más de 300 ayuntamientos que cuenten con un PAD (Punto de Actualización de Documentación).

Para obtener el DNI digital se requerirá de un registro y una activación previa a la instalación de la aplicación móvil / Ministerio del Interior (Carrusel Policía Nacional)

Para activar el DNI digital, será necesario descargar la aplicación 'MiDNI' e introducir los números del DNI y de soporte, crear una contraseña e introducir el código de verificación que se recibirá mediante SMS. Finalizado este proceso, el DNI habrá quedado virtualizado, aunque como puntualizan desde el Ministerio del Interior, la aplicación no guarda los datos de identidad del ciudadano, sino que a través de ella consulta en tiempo real a la unidad de gestión del DNI.

Así, cuando queramos usar la aplicación, 'MiDNI' ofrecerá tres opciones en función de los datos virtualizados que necesitemos mostrar:

DNI EDAD , que mostrará la fotografía, el nombre y la mayoría de edad.

, que mostrará la fotografía, el nombre y la mayoría de edad. DNI SIMPLE , que reflejará la fotografía, el nombre, apellidos, el sexo y validez de DNI.

, que reflejará la fotografía, el nombre, apellidos, el sexo y validez de DNI. DNI COMPLETO, que muestra todos los datos del documento físico.

Una vez seleccionado el nivel de información solicitado, la aplicación generará un código QR, que se mostrará en la pantalla del teléfono y cuya validez será temporal durante un corto período de tiempo.

¿Qué puedo hacer con 'MiDNI'?

Con el DNI en el móvil se podrá acreditar presencialmente la identidad, establecer relaciones jurídicas, acreditar la identidad en trámites presenciales ante notarios, ante la administración o llevar a cabo trámites administrativos en Universidades y Centros Docentes (tanto públicos como privados).

Entre las ventajas se incluyen la acreditación de identidad, o mayoría de edad / Ministerio del Interior (Carrusel Policía Nacional)

Además, esta identificación permite desde el pasado 1 de abril acreditar la mayoría de edad, formalizar seguros de cualquier tipo, registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, comprar entradas o billetes nominativos que requieran identificar al titular interesado, y realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera un DNI en vigor o acreditar la identidad del interesado.

Esta actualización promete agilizar también el control de acceso a edificios, el acceso a diferentes locales de espectáculo (cines, teatros, conciertos, etc.), la recogida de paquetería (Correos, mensajerías, …) o la retirada de medicamentos en farmacias.