SISTEMA VIOGÉN
Más de 12.000 mujeres están bajo protección policial por violencia machista en Madrid
La Comunidad de Madrid registra 12.280 casos activos de violencia de género, siendo la tercera autonomía con más expedientes abiertos, según datos de Interior a finales de marzo de 2026
La Comunidad de Madrid contabiliza un total de 12.280 casos activos de víctimas de violencia machista a 31 de marzo de 2026. Según los datos del Ministerio del Interior analizados por el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), la región madrileña es la tercera autonomía con mayor volumen de expedientes abiertos, solo por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana. A nivel nacional, la cifra total de víctimas bajo protección policial asciende a 102.112 mujeres.
El balance estadístico del departamento de Fernando Grande-Marlaska detalla la gravedad de las situaciones detectadas. De los más de cien mil casos activos en España, 22 se encuentran en riesgo extremo y 1.023 en nivel de riesgo alto, lo que exige medidas de protección reforzadas y permanentes. El resto se distribuye en 14.404 casos de riesgo medio y 86.663 de riesgo bajo. En cuanto a la edad, la franja más afectada es la de mujeres entre 31 y 45 años, con más de 47.000 casos, seguida de cerca por las jóvenes de 18 a 30 años. Preocupa especialmente la existencia de 1.270 menores de 18 años dentro del sistema de protección.
Menores en situación de vulnerabilidad y riesgo de agresión
Uno de los puntos más críticos del informe revela que existen 52.931 casos con menores a cargo de las víctimas. Tras la aplicación del Protocolo 2025 de valoración policial, se ha detectado que en 1.558 casos los hijos están en riesgo directo de sufrir agresiones por parte del maltratador de su madre. Estos indicadores alertan de que la violencia ejercida sobre la mujer podría extenderse a personas de su entorno cercano, especialmente hacia los niños, lo que activa protocolos de vigilancia específicos para evitar la violencia vicaria.
A finales de marzo de este año, Interior identifica 12.358 casos de especial relevancia en los que hay menores involucrados. Para estas situaciones, el Sistema VioGén genera una diligencia automatizada que se adjunta al atestado policial. Esta herramienta tiene como objetivo recomendar formalmente a la autoridad judicial y fiscal una evaluación forense experta adicional. Con este mecanismo, se busca agilizar la toma de decisiones jurídicas y fortalecer las medidas de alejamiento o suspensión de regímenes de visitas en los casos de mayor peligrosidad detectada por los agentes.
Colaboración municipal y datos por comunidades autónomas
La lucha contra la violencia de género cuenta con una implicación creciente a nivel local. A día de hoy, los cuerpos de Policía Local de 846 Ayuntamientos en 15 comunidades autónomas trabajan en modo de "interacción total" con el Sistema VioGén, facilitando el seguimiento cercano de las víctimas en sus municipios. Por territorios, Andalucía lidera la estadística con 27.196 casos activos, seguida de la Comunidad Valenciana (16.768) y la Comunidad de Madrid (12.280). Otras regiones como Canarias, Galicia y Murcia también presentan cifras significativas, superando todas ellas los 5.500 expedientes bajo vigilancia policial.
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