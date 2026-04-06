El paro sube en 342 personas en marzo en la Comunidad de Madrid, pero es la cifra más baja desde 2008

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 0,12% en marzo con 342 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 282.625 personas en paro en la región.

Con la subida de marzo, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en marzo la mayoría de veces en la región (14 veces) mientras que ha bajado en 12 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el tercer mes del año, que suman 282.625 personas en paro, 115.231 son hombres, lo que supone un aumento de 246 desempleados respecto al mes anterior, y 167.394 son mujeres, 96 más.

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 687 parados más que a cierre del pasado mes, hasta los 20.972 desempleados, de los cuales 11.256 son hombres y 9.716 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 261.653 desempleados, un descenso del 345 personas.

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 11.192 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,81%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados.

El paro baja en 14 comunidades

El paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en marzo en 42 de ellas, lideradas por Cádiz (-2.352 parados), Sevilla (-1.939) y Málaga (-1.863). Por contra, el paro aumentó en 10 provincias, destacando los incrementos de Santa Cruz de Tenerife (+514 desempleados), Madrid (+342) y Las Palmas (+329).

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Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 392 desempleados respecto al mes anterior (-0,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.167, lo que supone 14.219 parados menos que un año antes (-3,9%).