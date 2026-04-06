Madrid cierra 12 narcopisos en una gran redada: 31 detenidos, armas, 42.000 euros y hasta aves furtivas

La Policía Nacional ha vuelto a golpear el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala en la Comunidad de Madrid. En una operación lanzada en distintos municipios y distritos de la región, los agentes han desmantelado 12 narcopisos y detenido a 31 personas. El balance policial refleja seis kilos de sustancias intervenidas, entre cocaína, ketamina, tussi, marihuana, hachís; 42.000 euros en efectivo y hasta un patinete eléctrico utilizado para mover la droga de un punto a otro.

El operativo ha actuado en puntos como Parla, Ciudad Lineal, Tetuán, Villa de Vallecas, Carabanchel, Fuenlabrada, Móstoles, Torrejón de Ardoz y Pozuelo de Alarcón. Uno de los más escenarios más llamativos fue Parla, donde los investigadores detectaron un piso en el que, supuestamente, no solo se vedía droga: también se aceptaban objetos robados como moneda de cambio. En el registro se localizaron cocaína, marihuana, dinero, teléfonos, balizas y perfumes, muchos de ellos procedentes, presuntamente, de robos en vehículos.

En Ciudad Lineal, el reparto funcionaba sobre ruedas. La policía siguió durante días a un sospechoso que, según las pesquisas, utilizaba un patinete eléctrico para desplazarse hasta los lugares donde había quedado con los compradores. En su domicilio se intervinieron 10 gramos de cocaína, más de 4.000 euros en efectivo y el patinete con el que, presuntamente, realizaba las entregas. Fue arrestado un hombre.

Más complejo era el entramado detectado en Tetuán. Allí, ocho hombres fueron detenidos después de que los agentes entraran de forma simultánea en tres viviendas del mismo edificio. Según fuentes policiales, los arrestados habían ocupado los inmuebles para convertirlos en su centro de operaciones, incluso uno que funcionaba como fumadero. En los registros aparecieron cocaína, ketamina, teléfonos, dispositivos electrónicos, tarjetas SIM y dinero.

En Villa de Vallecas, los agentes irrumpieron en una plantación indoor de marihuana y se encontraron con más de 17.000 euros, una escopeta, un revólver, munición, una carabina de aire comprimido, una pistola de balines, material de cultivo y un vehículo. Pero no solo eso: durante el registro también localizaron gallos, jilgueros y utensilios para la captura furtiva de estas aves. En Carabanchel, la investigación apuntaba a algo más que un simple punto de venta. Allí, la Policía halló más de seis kilos de sustancias estupefacientes, 13 litros de productos químicos para su elaboración, material para preparar y distribuir la droga, una pistola simulada y más de 4.000 euros.

Las pesquisas también han revelado cómo se adapta el narcomenudeo a los nuevos tiempos. En Fuenlabrada, los contactos con los compradores se cerraban a través de una aplicación de mensajería instantánea, según la investigación. En ese piso se intervinieron medio kilo de hachís y marihuana. En Móstoles, los agentes descubrieron un punto de venta en el que, presuntamente, se ofrecía droga a cambio de favores sexuales.

Otro de los narcopisos estaba situado en Torrejón de Ardoz, cerca de áreas infantiles. La investigación, iniciada meses atrás, culminó con la entrada en la vivienda, donde se incautaron fragmentos de hachís, marihuana, varias navajas, una daga, un machete, más de 1.600 euros, joyas y un cuaderno con anotaciones. El 26 de marzo cerró con dos actuaciones más. En Pozuelo de Alarcón, en colaboración con la Policía Local, los agentes desmantelaron una plantación con más de 1.000 macetas de marihuana instalada en el sótano de una vivienda. En Fuenlabrada, ese mismo día, otro registro permitió localizar cerca de medio kilo de hachís y cocaína, más de 12.000 euros y un vehículo.