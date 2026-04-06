Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: "Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar"

Era facilísimo que el éxito se le subiera a la cabeza. Luces, fiestas, piropos. Sin embargo, Luis Cortés sigue siendo el chaval que se curtió en Las 613 viviendas de Burjassot (Valencia). De madre gitana y padre africano, no ha perdido ni un ápice de humildad. Sabe lo que le ha costado llegar hasta aquí. Y, por ello, quizás, valora tanto cada triunfo. Es uno de los grandes fenómenos desde que, en 2024, tras años cargando cajas en un almacén para sacar adelante a su familia, sorprendió a la multitud con Dolores. Aquel hipnótico cancionero se viralizó en TikTok, donde ha conquistado a gran parte de sus seguidores. "No tengo ni idea de lo que pasó", dice jovial. Tiene 24 años y ríe tanto como canta. Es curioso que lo haga con tal energía cuando el pasado, en ocasiones, ojo, pesa demasiado. No le gusta mirar atrás, por eso se enfoca tanto en las canciones. Son su terapia particular y, claro, frente a las dudas, la mejor respuesta está bien adentro. Corazón negro, su último disco, además, le ha reivindicado como un autor valiente, ferozmente emocional. El 18 de abril terminará de consagrarse en el Palacio de Vistalegre.

P. ¿Qué tiene que pasar en Madrid para que sienta que todo ha merecido la pena?

R. Que mi equipo se quede satisfecho. Será precioso cerrar allí la gira. El año pasado lo hicimos en el Teatro Eslava, por lo que hemos aumentado considerablemente el aforo. Quiero que el público disfrute.

P. ¿Ha notado el cambio de un disco a otro?

R. Sí. Durante la primera gira me dediqué a experimentar. Fue casi de prueba. Teníamos el concepto marcado, pero no sabíamos cuál sería la reacción de la gente. Fue alucinante. Recuerdo Valencia y Barcelona como una locura. Aquellas noches los nervios se me agarraron hasta bien entrados los conciertos. Sentía que debía hacerlo bien. Por mi equipo, sobre todo.

'Corazón negro' es el último elepé de Luis Cortés. / ALBA VIGARAY

P. Es mucha responsabilidad, ¿no?

R. Sin duda. Por ello, precisamente, no quiero cagarla en ningún sentido. Necesito estar alineado con mis principios. A mis conciertos, por ejemplo, suelen venir bastantes niños, nuestro futuro. Por lo que suelo dedicar un trocito a ellos. Es mi forma de animarles a que cumplan sus sueños.

P. ¿Cómo ha conseguido conquistar espacios cada vez más grandes sin perder su verdad?

R. Mostrándome como soy, sin crearme películas en la cabeza.

P. ¿Cómo se lleva con TikTok?

R. Mal. Intento que mis vídeos sean lo más naturales posibles, pero me cuesta estar tan pendiente. Me paso todo el día creando contenido porque es la vía que tengo de hablar con mis seguidores.

P. Cuando echa la vista atrás, ¿qué sigue intacto del chaval que creció en Burjassot?

R. La ilusión. Tenía unas ganas locas de crecer y que mi familia estuviese bien. Esa pulsión no la he perdido. Y espero que jamás desaparezca.

P. En mundo tan caótico, ¿qué le recuerda a diario de dónde viene?

R. Lo afortunado que he sido. Nos pasamos la vida buscando la felicidad cuando, en realidad, son momentos. La idealizamos. Tratamos de perseguirla. Cuando eres niño no te la planteas tanto porque desconoces las cosas que asumes de adulto. Por suerte, sigo cultivándola. Me pillas en una época bonita, celebrando mi música. De pequeño, era muy payaso. Me encantaba reírme. Y hoy más.

P. ¿Cuándo se dio cuenta de que el éxito dejó de ser una palabra para convertirse en una realidad?

R. Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar. Tener la suerte de viajar con ella de vez en cuando no tiene precio. Es el mayor trofeo que puedo levantar. Ella ha sido una guerrera durante toda su vida. Verla así de alegre me llena muchísimo. Es mi pilar.

P. ¿Pesa la etiqueta de fenómeno del año?

R. No le doy importancia. De lo contrario, no podría soportar la presión. Hago lo que me gusta y con esto me basta. Disfruto de las pequeñitas metas que me marco.

Luis Cortés actuará en el Palacio de Vistalegre el 18 de abril. / ALBA VIGARAY

P. ¿Ha intentado repetir fórmulas para alcanzar el éxito que ha saboreado con Dolores?

R. Claro. Yo no entiendo mucho de acordes, pero tengo buen oído. Junto a mis productores, he perseguido que las nuevas canciones tuvieran la magia de Me duele quererte, el tema que más me ha funcionado.

P. ¿Ha sentido cierta presión por revalidarlo?

R. Durante la composición de Corazón negro, sí. Sobre todo, al principio. Sin embargo, he descubierto que hay canciones no tan comerciales que son capaces de dejar huella en el público. Es un misterio.

P. ¿Qué hace cuando una letra duele tanto como para terminarla?

R. Tengo un tema que aún no ha salido por lo triste que era. Iba para Dolores, pero se quedó fuera. Me sirvió de autoayuda. Lo tengo guardado. Quizá, algún día saque un adelanto. Últimamente, por otro lado, me esta pellizando mucho el corazón Mama. Estoy en una época sentimental.

P. ¿Escribe para no olvidar? ¿O para soltar?

R. Para liberarme. Antes no solía hablar de mis emociones, me cargaba con todo. Con el tiempo te vas conociendo. Y ahora me gusta ser más transparente.

P. ¿Qué ha dado Corazón negro que Dolores no?

R. Madurez. Antes pensaba que el amor era otra cosa. Hoy, en cambio, creo que siempre merece la pena aunque salga mal. Debemos aprender a aceptar las derrotas. El tiempo que pasamos con las personas siempre te nutre.

P. ¿Qué le gustaría que alguien sintiera al escuchar, de repente, sin conocerlo previamente, uno de sus elepés?

R. Libertad. En los conciertos nos dedicamos a soltar lastre. Me encanta que mi público salga limpio tras quitarse el mal de amores. Sólo así podrán pensar con claridad luego en casa.

P. Dígame algo que perderá jamás aunque todo siga haciéndose más grande.

R. Mi esencia. Soy quien soy gracias a la gente que me ha cuidado siempre. No quiero perder las ganas. Amo mi trabajo. Y sueño con seguir mejorando. En todos los aspectos.