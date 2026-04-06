Un joven de 20 años resulta herido con arma blanca en la calle Almazán de Madrid

Un joven de 20 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Almazán, en el distrito de Latina, en Madrid.

Según ha explicado la jefa de guardia de SAMUR-Protección Civil, Ceferina Cuesta, los sanitarios han atendido a la víctima con una herida en la espalda, localizada en la región escapular izquierda, de aproximadamente 10 centímetros.

El paciente se encontraba estable en el momento de la asistencia y ha sido trasladado al hospital con preaviso como "código trauma", un protocolo reservado para lesiones potencialmente graves que requieren atención inmediata.

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Agentes de la Policía Municipal han realizado una primera asistencia en el lugar y han facilitado el traslado sanitario, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.