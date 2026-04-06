La francesa Isabelle Huppert debuta en Madrid con una innovadora 'Bérénice' dirigida por Romeo Castellucci

La actriz francesa Isabelle Huppert se estrena en los escenarios españoles con el monólogo Bérénice, una propuesta dirigida por el italiano Romeo Castellucci, considerado una figura fundamental del teatro contemporáneo. El montaje toma como punto de partida la tragedia clásica de Jean Racine, aunque desde una reinterpretación libre.

La obra reconfigura el texto original en una experiencia escénica actual, centrada en la palabra, la voz y la presencia de una única intérprete. Huppert, conocida por trabajos como Elle o Historias paralelas, asume en solitario el peso de la función, que podrá verse en los Teatros del Canal los días 10, 11 y 12 de abril.

Sobre el escenario, la actriz da vida a una Bérénice concebida como una figura absoluta, “una estrella fija”, en palabras de Castellucci, en una propuesta que indaga en los límites entre la locura, la verdad y la mentira en el amor.

Entrevista a Isabelle Huppert, actriz francesa. / DAVID CASTRO

"La tragedia más inmóvil"

La trama se sitúa en la Roma del año 79 d. C., donde el emperador Tito, tras su victoria en la Primera Guerra Judía, decide casarse con Bérénice, princesa de Cilicia, de quien está enamorado. Sin embargo, la oposición del Senado y del pueblo romano, reacios a aceptar a una reina extranjera, le obliga a renunciar a esa relación.

“Bérénice es, probablemente, la tragedia más inmóvil, estática y desconcertante jamás concebida”, señala el director, según recoge la información difundida por Teatros del Canal. El montaje cuenta también con la participación de Cheikh Kébé y Giovanni Armando Romano, además de doce intérpretes españoles que completan el elenco.

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El diseño sonoro adquiere un papel central en la puesta en escena: prácticamente todos los sonidos, tanto los perceptibles como los no audibles, se generan a partir de la voz de Huppert, tratada electrónicamente por el artista sonoro Scott Gibbons. Por su parte, el vestuario está firmado por la diseñadora neerlandesa Iris van Herpen, reconocida por su enfoque vanguardista.