Atropellado en Getafe mientras pedía matrimonio en una concentración ilegal de coches

Un hombre de 36 años ha resultado herido de gravedad tras ser arrollado durante una quedada ilegal de coches tuneados en el polígono industrial Los Olivos, en Getafe. El suceso, que tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado 4 de abril, se produjo en un contexto insólito: la víctima se encontraba en mitad de la calzada pidiendo matrimonio a su pareja cuando fue embestida por uno de los vehículos participantes.

Los hechos ocurrieron entre la 1:00 y las 3:00 horas en la calle Destreza, una zona apartada del polígono cercana a la carretera M-301. Según imágenes difundidas por Telemadrid, la pareja se situó en el centro de la vía rodeada de coches que realizaban derrapes y maniobras peligrosas a escasos metros de ellos. En ese momento, uno de los turismos perdió el control o no pudo esquivar al hombre, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo.

Detenido en Fuenlabrada tras darse a la fuga

El conductor implicado en el accidente huyó del lugar inmediatamente después del atropello, dejando a la víctima herida en el asfalto. Sin embargo, la investigación policial permitió localizar al sospechoso poco después en la localidad vecina de Fuenlabrada, donde fue arrestado. Actualmente, el detenido está siendo investigado por un delito de lesiones graves por imprudencia y otro contra la seguridad vial.

Efectivos del Summa 112 atendieron al herido en el lugar de la concentración y procedieron a su traslado de urgencia al Hospital 12 de Octubre. Aunque el pronóstico inicial era grave debido al fuerte impacto en la cabeza, fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid han confirmado que su vida no corre peligro. Por su parte, la mayoría de los asistentes a la exhibición ilegal se dispersaron antes de la llegada masiva de patrullas policiales.

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Concentraciones ilegales en el sur de Madrid

Fuentes municipales han señalado que los participantes en estas quedadas suelen acceder al polígono Los Olivos de forma progresiva a través de la autovía A-4. Los identificados hasta el momento por la policía proceden principalmente de municipios del sur de Madrid y de localidades del norte de Toledo. El Ayuntamiento de Getafe y la Policía Local mantienen la vigilancia en estas zonas industriales para evitar que se repitan este tipo de eventos clandestinos que ponen en riesgo la seguridad pública.