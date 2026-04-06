De brebajes y serpientes: la exposición gratuita sobre venenos, remedios y medicina en Madrid

¿A quién no le gusta hacer un plan diferente en Madrid? Si bien recorrer parques, museos y restaurantes de la capital son actividades que podemos hacer en cualquier momento, lo cierto es que hay otras que no están disponibles todo el año.

Este es el caso de la exposición gratuita 'De brebajes y serpientes: entre la triada magna y una emergencia de salud global', en la Real Academia Nacional de Medicina de España. Reúne más de 100 piezas y propone un recorrido por la relación milenaria entre el ser humano y los venenos animales.

La exposición puede verse en la Real Academia Nacional de Medicina de España / MUSEO DE MEDICINA INFANTA MARGARITA

La muestra puede visitarse hasta el 2 de octubre en la sede de la academia, en la calle de Arrieta, 12, y se plantea como un itinerario histórico, científico y cultural. A través de ese enfoque, el visitante se adentra en la evolución del conocimiento médico, desde las prácticas tradicionales hasta el desarrollo de la ciencia experimental, con ejemplos tan llamativos como la triaca magna, el antiguo remedio universal que durante siglos alimentó la idea de un gran antídoto frente a múltiples males.

Un viaje entre ciencia, historia y serpientes

Uno de los ejes de la exposición está en la forma en que conecta la historia de la medicina con un problema que sigue presente. La muestra pone el foco en la mordedura de serpiente, que la OMS clasifica como una enfermedad tropical desatendida y considera prioritaria en su Agenda 2030. Ese hilo convierte la visita en algo más que una sucesión de piezas históricas: también la acerca a un debate contemporáneo sobre salud, investigación y prevención.

Uno de los ejes de la exposición está en la forma en que conecta la historia de la medicina con un problema que sigue presente: la muestra pone el foco en la mordedura de serpiente / REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

El recorrido se ha organizado con la colaboración del Museo de la Farmacia Hispana-UCM, el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC y la Fundación ASISA, y combina objetos de valor patrimonial con una lectura divulgativa que ayuda a entender cómo ha cambiado la mirada médica sobre los venenos. El resultado es una propuesta que cruza remedios antiguos, conocimiento científico y el simbolismo que las serpientes han arrastrado durante siglos en el imaginario de la medicina.

Una visita gratuita en pleno centro

Además del contenido, otro de sus atractivos está en su acceso: la entrada es gratuita. La exposición abre de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y amplía el horario los martes de 16.00 a 20.00.

Ubicada en la zona de Austrias, la muestra funciona como una visita breve pero poco habitual dentro de la agenda cultural madrileña. Entre venenos, antídotos y saber médico, plantea una mirada distinta sobre la historia de la ciencia y sobre una amenaza que, lejos de pertenecer solo al pasado, sigue teniendo resonancia en el presente.

Noticias relacionadas

Más información Evento: 'De brebajes y serpientes: entre la triada magna y una emergencia de salud global' Lugar: Real Academia de Medicina, calle de Arrieta, 12, Madrid Fecha: hasta el 2 de octubre de 2026 Horario: lunes a viernes de 10.00 a 14.00; martes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 Precio: entrada gratuita

Si quieres conocer esa parte de Madrid que a nadie se le habría ocurrido visitar, reserva un día antes de 2 de octubre y acude a la exposición 'De brebajes y serpientes: entre la triada magna y una emergencia de salud global'. Aprenderás acerca de cómo los venenos y los antídotos han sido elementos cruciales para el estudio de la medicina en una de las propuestas más singulares de la temporada en la capital.