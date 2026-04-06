Erasmus+ abre sus puertas a los mayores de Madrid: oportunidades de aprendizaje y participación activa

Las personas mayores de Madrid también pueden beneficiarse del programa Erasmus+. La iniciativa europea amplía sus opciones de movilidad a estudiantes adultos, docentes y personal vinculado a los Programas Universitarios para Mayores, con propuestas adaptadas, inclusivas y pensadas para reforzar conocimientos, competencias y participación activa.

Madrid acerca el Erasmus a los mayores

Las personas mayores de Madrid también pueden irse de Erasmus. El programa europeo Erasmus+ ofrece oportunidades de movilidad “reales, accesibles y adaptables” dirigidas a los Programas Universitarios para Mayores, con opciones para estudiantes adultos, docentes y otros miembros del personal de educación.

La iniciativa permite mejorar conocimientos, capacidades y competencias a través de estancias de aprendizaje en otros países, al tiempo que abre nuevas vías de participación a personas adultas que quieren seguir formándose más allá de la edad universitaria tradicional.

Formación en Europa para estudiantes adultos y personal docente

En el caso de la movilidad educativa de las personas, los estudiantes adultos pueden realizar una estancia en otro país para beneficiarse de programas de aprendizaje innovadores organizados entre la entidad de envío y la de acogida.

Estas experiencias permiten pasar un periodo en el extranjero para mejorar conocimientos y habilidades a través de una formación adaptada a sus necesidades, según informa Europa Press.

Los docentes y otros miembros del personal también pueden participar en periodos de docencia, observación o formación en organizaciones europeas. De este modo, pueden adquirir experiencia práctica, ampliar su visión sobre la educación de personas adultas en Europa y trasladar esos aprendizajes a sus centros de origen.

Un programa inclusivo y sin barreras de edad

Erasmus+ está diseñado para ofrecer las mismas oportunidades a todas las personas, con independencia de su edad o de su situación social y económica. Además, contempla financiación específica para proyectos de inclusión y para facilitar la participación de personas que se enfrentan a obstáculos sociales o económicos.

Las claves Erasmus+ ofrece movilidad en Europa también a estudiantes adultos y mayores.

Los Programas Universitarios para Mayores pueden acceder a oportunidades de formación y aprendizaje en el extranjero.

El programa incluye opciones para docentes y personal de educación de adultos.

La iniciativa pone el foco en la inclusión y en el acceso de personas con menos oportunidades.

La participación refuerza la formación, el envejecimiento activo y la conexión con Europa.

Entre las organizaciones que pueden acceder al programa figuran las que imparten educación formal, informal y no formal de personas adultas, así como autoridades públicas, organismos de coordinación y otras entidades vinculadas al ámbito educativo.

Desde 2021, Erasmus+ cuenta además con nuevas opciones para la educación de adultos, entre ellas oportunidades de movilidad para aprendientes y personal, así como acreditaciones permanentes para las organizaciones participantes.

Más formación, envejecimiento activo y conexión europea

Entre los principales beneficios del programa destacan la mejora de la calidad educativa de los programas, el desarrollo profesional del profesorado y del personal gestor, el intercambio de buenas prácticas con instituciones europeas y el enriquecimiento cultural y personal de los participantes.

A medio y largo plazo, la participación en Erasmus+ también contribuye a crear programas más innovadores, abiertos y conectados con Europa, además de ayudar a las instituciones a responder a retos sociales como el envejecimiento activo y saludable.

La Acreditación Erasmus se presenta además como una herramienta para planificar la internacionalización de forma estable, con el apoyo del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) durante todo el proceso.