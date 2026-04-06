Dos años de una de las bodas más multitudinarias en la capital: José Luis Martínez-Almedia y su vida de casado en Chamberí

Hace dos años, el 6 de abril de 2024, el actual alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y su mujer Teresa Urquijo se daban el 'sí quiero' en la Iglesia de San Francisco de Borja, situada en el barrio de Salamanca de Madrid. La ceremonia religiosa, que se recuerda como una de las más multitudinarias de la capital, contó con ilustres personalidades entre los invitados como los Reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena y Cristina, o Victoria Federica, Froilán, Irene y Juan Urdangarin.

Imagenes de la pareja a la salida de la ceremonia religiosa / A. Perez Meca (Europa Press)

Aunque la pareja ha escogido la tradicional corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza de Sevilla para recordar la señalada fecha, es en la capital madrileña donde el matrimonio reside actualmente. Y es que tras el enlace, la pareja se mudaba a una vivienda de alquiler en la calle Zurbano, en el distrito de Chamberí para disfrutar de su recién estatus de casados. Así, un año y tres meses después del enlace, el 3 de julio de 2025, el alcalde y la nieta de Teresa de Borbón y Borbón se convertían en padres de su primer hijo, Lucas.

Almeida compartía esta imagen en sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su hijo Lucas / @martinez_almeida

Un piso en alquiler y un salón de 45 metros cuadrados

Con 220 metros cuadrados y cerca de los padres de Urquijo, la residencia de la pareja es un piso de alquiler, situado en uno de los barrios más exclusivos y elegantes de la capital. Hablamos del barrio de Almagro, que, se corona como el barrio más encarecido de Chamberí, tan solo por detrás de Trafalgar. Además de contar con una arquitectura señorial, embajadas y varios edificios residenciales de lujo, Almagro destaca por su ambiente discreto y sus calles arboladas.

Almeida abandonaba Tetuán para mudarse junto a su mujer a un piso de alquiler en el exclusivo barrio de Chamberí / Kiko Huesca (EFE)

Con cuatro dormitorios, cocina con office grande, y un salón de más de 45 metros cuadrados, el piso de la pareja es perfecto para que el pequeño Lucas pueda jugar y corretear sin límite. Además, los grandes ventanales permiten asomarse directamente al Paseo de la Castellana y dejan entrar la luz natural, que inunda los dos patios interiores y el salón en los días soleados. Así, buscando preservar su privacidad, Almeida y Urquijo tienen motivos para celebrar, y es que no solo cumplen dos años como casados, sino que están viendo realizado su sueño de crear una familia, en el que ahora es su hogar.