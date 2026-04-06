La curiosa historia del municipio más joven de Madrid: se independizó de Colmenar Viejo en 1991

Tres Cantos es hoy una de las ciudades con mayor proyección del norte de Madrid. Su desarrollo urbanístico, su crecimiento demográfico y la llegada de empresas vinculadas a la tecnología y la innovación han convertido a este municipio en un lugar clave dentro del área metropolitana.

Sin embargo, sus orígenes son mucho más recientes de lo que muchos imaginan. El origen de Tres Cantos se sitúa en los últimos años del franquismo, cuando se impulsaron actuaciones urbanísticas destinadas a descentralizar grandes ciudades como Madrid y Barcelona. La zona en la que hoy se levanta el municipio, entonces de carácter rural, fue elegida para desarrollar una nueva ciudad inspirada en modelos europeos de planificación urbana.

Aunque la idea empezó a plantearse en los años 60, el impulso real llegó en la década siguiente. En 1976, dentro del marco de las Actuaciones Urbanísticas Urgentes, se creó la empresa pública Tres Cantos S.A., encargada de poner en marcha el desarrollo de la futura localidad.

En 1976, dentro del marco de las Actuaciones Urbanísticas Urgentes, se creó la empresa pública Tres Cantos S.A. / FLICKR

Los primeros vecinos y una ciudad todavía en construcción

Durante sus primeros años, el crecimiento fue progresivo. Entre finales de los 70 y mediados de los 80 se construyeron miles de viviendas, muchas de ellas impulsadas por cooperativas, en una etapa en la que la iniciativa privada todavía no apostaba con fuerza por el proyecto.

Los primeros vecinos llegaron a una ciudad que aún estaba haciéndose. Había carencias en servicios, infraestructuras sin completar y calles sin terminar, pero también la sensación de estar formando parte del nacimiento de un nuevo espacio urbano con identidad propia.

La relación con Colmenar Viejo

Durante años, Tres Cantos dependió administrativamente de Colmenar Viejo. Sin embargo, el crecimiento de la población, el aumento de viviendas y la instalación de empresas en sectores estratégicos hicieron que el núcleo comenzara a diferenciarse con rapidez.

La llegada de población joven y de compañías ligadas a la tecnología, la farmacia o la aeronáutica reforzó la idea de que aquel desarrollo ya tenía necesidades propias y reclamaba mayor capacidad de decisión.

Durante años, Tres Cantos dependió administrativamente de Colmenar Viejo / AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

1991, año clave en la historia de Tres Cantos

El momento decisivo llegó en 1991. El 21 de marzo de ese año se aprobó oficialmente la segregación de Colmenar Viejo y nació el nuevo municipio de Tres Cantos. Detrás de este paso estuvieron tanto el fuerte crecimiento de la localidad como la voluntad vecinal de contar con una administración y una representación política propias.

Pocos meses después se constituyó el primer ayuntamiento y Antonio Osuna Márquez se convirtió en el primer alcalde de la ciudad. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa marcada por la consolidación institucional y el desarrollo urbano.

Crecimiento urbano, servicios y conexión con Madrid

Tras su constitución como municipio, Tres Cantos vivió una expansión constante. La mejora de las comunicaciones, incluida la conexión por Cercanías con Madrid, favoreció su desarrollo y reforzó su atractivo como lugar para vivir y trabajar.

A ello se sumó la creación de equipamientos públicos, centros educativos, centros de salud, zonas verdes y espacios culturales. Todo ese crecimiento permitió consolidar una ciudad cada vez más preparada para responder a las necesidades de su población.

De ciudad residencial a foco empresarial

Con el paso de los años, Tres Cantos ha dejado de ser únicamente una ciudad residencial para convertirse en uno de los principales focos empresariales e innovadores de Madrid. Su tejido económico destaca por la presencia de actividades ligadas a la investigación, la biotecnología, la industria farmacéutica, el sector audiovisual, la aeronáutica y las telecomunicaciones.

Noticias relacionadas

La implantación de grandes compañías y el crecimiento de un ecosistema empresarial especializado han reforzado su proyección dentro y fuera de la región. No hay duda de que hoy, el municipio se ha consolidado como uno de los enclaves más atractivos para la inversión y el empleo cualificado.