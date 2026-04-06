Cortes en la M-607 a la altura de Tres Cantos por las obras de reparación de los ramales de acceso: horarios, zonas afectadas y tiempo estimado

Malas noticias para los conductores. Aquellos que entren o salgan de Tres Cantos por la M-607 desde este lunes 6 de abril se encontrarán con nuevas afecciones al tráfico.

Y es que la Dirección General de Carreteras inicia la rehabilitación del tablero de las estructuras que enlazan la vía con la Avenida del Parque, en la salida 24, una actuación que no supondrá el cierre total del acceso, pero sí reducirá la calzada disponible en distintas fases.

Los conductores que pasen por la M-607 deberá planificar su recorrido antes de salir de casa / Europa Press

Cortes en la M-607 de Tres Cantos: horarios y tramos afectados

Las restricciones se concentrarán en los tableros de la Avenida del Parque, sobre la Avenida de los Montes, y afectarán a los dos sentidos de circulación. El horario previsto para los trabajos es de 08:00 a 18:00 horas. En cada fase solo se ocupará media calzada, con señalización específica para mantener el paso de vehículos.

¿Hasta cuándo durarán las obras?

El calendario inicial sitúa el final de las obras en torno al 15 de mayo, después de unas seis semanas de trabajos. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha pedido colaboración a los conductores y aconseja planificar con antelación los desplazamientos durante este periodo, mientras las áreas municipales de Movilidad y Seguridad coordinan el operativo con la Dirección General de Carreteras.

Aunque no habrá un corte total, sí se pueden producir retenciones puntuales en uno de los accesos más utilizados del municipio. La recomendación para quienes usan a diario esta entrada y salida es salir con algo más de margen y seguir la señalización provisional instalada en la zona.

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Una calle de Tres Cantos / AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

¿Cuál es el motivo de las obras en la M-607 de Tres Cantos?

La actuación se produce en el entorno del proyecto del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos Norte y la variante sur de Colmenar Viejo, una obra de la Comunidad de Madrid iniciada en abril de 2025 diseñada para descongestionar uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de la región.