SANIDAD PÚBLICA
La Comunidad de Madrid impulsa un Plan Especial: el barrio de Salamanca podría contar con un nuevo centro de salud con interiores neomudéjares
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deberán aprobar un proyecto que permitirá la edificación de un nuevo centro sanitario en el antiguo Dispensario Antituberculoso de la calle Goya, 52
Construido entre los años 1926 y 1928 por el arquitecto Amós Salvador Carreras, el antiguo Dispensario Antituberculoso de la Seguridad Social presenta hoy un aspecto de deterioro y abandono. Situado en la calle Goya 52, y tras décadas en desuso, el inmueble, que contrasta con las viviendas señoriales del Barrio de Salamanca, sufrirá ahora una gran transformación tras la que se prevé, concentrará la atención médica de esta zona.
Adquirido en 1999, Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, es la actual propietaria del inmueble de uso público sanitario, que cuenta con una superficie de parcela de 926 metros cuadrados. Así, tras iniciar las primeras gestiones en 2003 para implantar un centro de salud, la Comunidad de Madrid ha licitado ahora la redacción y tramitación de un Plan Especial para incrementar la edificabilidad del edificio.
Más de veinte años en proceso de restauración
Aunque las gestiones comenzaron en el año 2003, y se prolongaron hasta el año 2017, los progresos se vieron frenados ante la denegación del Ayuntamiento de Madrid de la licencia urbanística solicitada. Declarado en ruina técnica en 2022, el edificio fue demolido en su totalidad a excepción de las fachadas, entre 2023 y 2024.
Al tratarse de elementos protegidos, las fachadas delantera y trasera originales, cuentan con protección legal y son de restauración obligatoria, por ello aún pueden apreciarse su fachada principal, de corte racionalista, y sus interiores de estilo neomudéjar, que deberán mantenerse intactos en el futuro centro sanitario.
Equiparación de las condiciones urbanísticas
La Comunidad de Madrid plantea ahora la redacción y tramitación de un Plan Especial para "conferir a esta propiedad, que cuenta con elementos catalogados, unas condiciones de la edificación propias del resto de inmuebles de la manzana, para satisfacer las necesidades dotacionales de la zona", según detallaban desde Planifica Madrid. Y es que, dar utilidad sanitaria a este edificio, no era posible sin que se incrementara la edificabilidad.
En consecuencia, el planteamiento contempla una nueva edificación de seis plantas con fachada a la calle General Pardiñas, además de una ampliación del edificio que da a la calle Goya, con hasta ocho plantas de altitud. Este proyecto, que mantendría la volumetría del edificio interior y que conservaría todos los elementos protegidos del antiguo dispensario debe ser ahora aprobado por el Ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid, en un proceso que podría durar hasta 16 meses.
- Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
- Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- Uraclio se 'empadrona' en Madrid tras décadas sin linces en la Comunidad: 'Ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor
- Domingo de Resurrección en Madrid: la procesión del Encuentro y una emblemática tamborrada despiden la Semana Santa
- Ni torrijas ni pestiños: colas kilométricas en la mejor pastelería de Madrid por este dulce típico de Semana Santa
- El Madrid que nadie puede ver: comercios, túneles y fachadas que se han vuelto invisibles
- Cantabria y la Comunidad de Madrid lideran la tasa de actividad de personas con discapacidad en el mercado laboral español