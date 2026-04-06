La Comunidad de Madrid impulsa un Plan Especial: el barrio de Salamanca podría contar con un nuevo centro de salud con interiores neomudéjares

Construido entre los años 1926 y 1928 por el arquitecto Amós Salvador Carreras, el antiguo Dispensario Antituberculoso de la Seguridad Social presenta hoy un aspecto de deterioro y abandono. Situado en la calle Goya 52, y tras décadas en desuso, el inmueble, que contrasta con las viviendas señoriales del Barrio de Salamanca, sufrirá ahora una gran transformación tras la que se prevé, concentrará la atención médica de esta zona.

Adquirido en 1999, Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, es la actual propietaria del inmueble de uso público sanitario, que cuenta con una superficie de parcela de 926 metros cuadrados. Así, tras iniciar las primeras gestiones en 2003 para implantar un centro de salud, la Comunidad de Madrid ha licitado ahora la redacción y tramitación de un Plan Especial para incrementar la edificabilidad del edificio.

Salas interiores del antiguo Dispensario Antituberculoso / Callejeartemadrid

Más de veinte años en proceso de restauración

Aunque las gestiones comenzaron en el año 2003, y se prolongaron hasta el año 2017, los progresos se vieron frenados ante la denegación del Ayuntamiento de Madrid de la licencia urbanística solicitada. Declarado en ruina técnica en 2022, el edificio fue demolido en su totalidad a excepción de las fachadas, entre 2023 y 2024.

Imagen del interior del edificio tras su demolición integral, que conservó las fachadas / Comunidad de Madrid

Al tratarse de elementos protegidos, las fachadas delantera y trasera originales, cuentan con protección legal y son de restauración obligatoria, por ello aún pueden apreciarse su fachada principal, de corte racionalista, y sus interiores de estilo neomudéjar, que deberán mantenerse intactos en el futuro centro sanitario.

Equiparación de las condiciones urbanísticas

La Comunidad de Madrid plantea ahora la redacción y tramitación de un Plan Especial para "conferir a esta propiedad, que cuenta con elementos catalogados, unas condiciones de la edificación propias del resto de inmuebles de la manzana, para satisfacer las necesidades dotacionales de la zona", según detallaban desde Planifica Madrid. Y es que, dar utilidad sanitaria a este edificio, no era posible sin que se incrementara la edificabilidad.

Alzado del edificio / Comunidad de Madrid

En consecuencia, el planteamiento contempla una nueva edificación de seis plantas con fachada a la calle General Pardiñas, además de una ampliación del edificio que da a la calle Goya, con hasta ocho plantas de altitud. Este proyecto, que mantendría la volumetría del edificio interior y que conservaría todos los elementos protegidos del antiguo dispensario debe ser ahora aprobado por el Ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid, en un proceso que podría durar hasta 16 meses.