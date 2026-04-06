CRISIS MIGRATORIA
La Comunidad de Madrid avisa al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
Avanza que ejercerá acciones legales si el Ejecutivo central impulsa alguna iniciativa para mantener este sistema extraordinario
EP
La Comunidad de Madrid ha advertido al Gobierno de España de que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados al amparo del Real Decreto-ley 2/2025, al considerar que el mecanismo extraordinario de reubicación ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos.
Así lo ha trasladado la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.
"La aplicación del real decreto y su desarrollo posterior han derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar", ha manifestado.
Dávila ha alertado de que "se ha llegado a separar a grupos de hermanos" y a trasladar a Madrid a "menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades de España". También se ha producido con jóvenes que "contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad".
"Le insto a que cese en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal. De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente", ha avanzado.
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