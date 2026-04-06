El centro comercial madrileño que reabre su lago: da la bienvenida con un concierto gratuito y diez días de celebraciones

El buen tiempo se siente cada vez más en Madrid y con su llegada solo incrementan las ganas de pasar más tiempo al aire libre. Cada vez las terrazas ganan más protagonismo y después de unos cuantos meses de meteorología adversa, estar al exterior es casi obligatorio. En este contexto, el icónico centro comercial Westfield Parquesur ya prepara la reapertura de su zona a aire libre, especialmente de su emblemático lago, que llevaba un año cerrado por remodelación.

Y es que aunque en Madrid haya mil cosas por hacer, el plan de centro comercial nunca falla: tiendas, gastronomía, ocio, cine, bolera y otros servicios en un mismo espacio. Si además la reapertura del lago trae consigo numerosas jornadas de celebraciones, es una actividad que no te puedes perder.

Este es el interior del centro comercial Westfield Parquesur. / Westfield

¿Cuándo es la reapertura?

La inauguración tendrá lugar el próximo jueves 9 de abril a las 19:00 horas con un acto institucional protagonizado por el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, en el que se procederá al tradicional corte de cinta. También contarán con la participación de los representantes y responsables del complejo como el director de Westfield Parquesur, Enrique Bayón, o la directora general de Comercio y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto.

A partir de las 20:30 horas, el relevo lo tomará el grupo musical Despistaos en un concierto completamente gratuito para todos los asistentes. Además, la organización está sorteando 350 entradas para dar el privilegio a algunos de los visitantes de disfrutar de la velada musical desde una zona privilegiada a través de su perfil en la red social Instagram. Por si fuera poco, el broche final lo pondrá un espectáculo de fuegos artificiales para dar la bienvenida a la primavera y al comienzo de una nueva etapa para el lago.

Más actividades sorpresa

La reapertura del lago no es un evento cualquiera y por ello en el centro comercial lo van a seguir celebrando unos cuantos días más. Las marcas ofrecerán experiencias gratuitas y los miembros del club de fidelización contarán con descuentos especiales del 9 al 19 de abril. Los fines de semana del 10 y 17 de abril, la terraza se llenará de música al ritmo de numerosos DJs que ambientarán las zonas al aire libre.

El 11 de abril el chef Carlos Maldonado ofrecerá un espectáculo de cocina en directo, donde los asistentes podrán degustar sus propuestas culinarias.La programación llegará a su fin el 18 de abril con la actuación en directo de Twin Melody, quienes pondrán ritmo de hip-hop a la despedida de una inauguración muy esperada.

Cómo llegar a Westfield Parquesur

Este icónico centro comercial se encuentra en Leganés y abre sus puertas todos los días de la semana de las 9:00 a las 22:00 horas, aunque el horario puede variar según el día y el establecimiento. Se puede acceder por carretera desde la A-42 por la salida 9A dirección Toledo o la 9 si se circula hacia Madrid. Si conduces desde la M-40 tendrás que tomar la salida 27 y desde la M-45 la salida es la número 6. También es posible acceder desde transporte público por Línea 12 de Metro Sur en la parada El Carrascal o varías líneas de autobús interurbano como la 432, 481, 483, 485, 485B, 488 y 497.

Así se plantea uno de los planes más atractivos de la próxima semana tanto para aquellos que ya han ido y no tienen dudas en volver como para quienes nunca han tenido la oportunidad de visitar uno de los centros comerciales más destacados de la Comunidad de Madrid.