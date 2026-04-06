El Capricho, el parque madrileño que podría abrir entre semana tras la restauración de dos enclaves históricos

El Ayuntamiento de Madrid estudia ampliar la apertura del parque de El Capricho, hasta ahora accesible solo los fines de semana y festivos, a los días laborables. Así lo ha anunciado este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras la finalización de los trabajos de consolidación y rehabilitación del Fortín y el Casino del Baile.

La intervención ha permitido recuperar dos enclaves emblemáticos de este parque del siglo XVIII, que habían sufrido daños tanto por el paso del tiempo como por los efectos del temporal Filomena. “Se trata de mantener la memoria del paisaje y la infraestructura cultural, histórica y verde de esta joya patrimonial”, ha explicado el delegado, que ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia municipal de conservación del patrimonio verde de la capital.

En la actualidad, El Capricho mantiene un régimen de visitas restringido para proteger su conservación. El parque abre únicamente los fines de semana y festivos, con un aforo máximo de 1.000 personas por jornada. Ahora, el Consistorio analiza una fórmula que permitiría abrir también entre semana bajo un modelo más controlado.

La propuesta sobre la mesa pasa por autorizar el acceso en días laborables a grupos pequeños, de entre 150 y 200 personas, mediante reserva previa. Además, se estudia reservar un día de la semana, previsiblemente el lunes, para llevar a cabo tareas de mantenimiento. Carabante ha señalado que esta medida podría entrar en vigor a partir de la vuelta del verano.

Carabante ha recordado además que, desde 2019, el Ayuntamiento ha ejecutado 133 actuaciones en zonas verdes de la ciudad, con una inversión de alrededor de 110 millones de euros. La futura apertura parcial de El Capricho entre semana supondría, en este contexto, un nuevo paso para compatibilizar la conservación de uno de los parques más valiosos de Madrid con una mayor accesibilidad para vecinos y visitantes.