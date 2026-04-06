MERCADO INMOBILIARIO
Los multimillonarios dueños de C&A toman el control del Mercado de San Miguel
Ares, que aportó el 75% del capital en la compra de 2017, ha salido del accionariado, siendo reemplazado por la familia Brenninkmeijer, tal y como ha publicado 'Cinco Días'
El emblemático Mercado de San Miguel, situado junto a la Plaza Mayor de Madrid, ha cambiado de manos, según ha publicado en primicia Cinco Días de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso. Aunque formalmente el propietario sigue siendo la gestora inmobiliaria Redevco, la operación supone en la práctica la entrada directa de la familia neerlandesa Brenninkmeijer, multimillonarios dueños de la cadena textil C&A.
Redevco, también vinculada a la familia Brenninkmeijer, adquirió el mercado en 2017 por 70 millones de euros. Aquella adquisición, sin embargo, contó con el respaldo del fondo estadounidense Ares, que aportó el 75% del capital. El pasado año, la gestora encargó a la consultora JLL la venta del activo, aprovechando su fuerte revalorización.
La operación finalmente no se ha cerrado como una compraventa convencional del inmueble, sino mediante una reordenación del capital de la sociedad que controla el mercado. En concreto, Ares ha salido del accionariado y su posición ha sido ocupada por capital propio de la familia Brenninkmeijer, en una inversión realizada al margen de Redevco. Este movimiento sitúa la valoración del Mercado de San Miguel en 200 millones de euros, tal y como adelantó Expansión el pasado mes de enero.
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