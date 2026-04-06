El buen tiempo no asegura el éxito: la hostelería madrileña presenta resultados dispares en Semana Santa

La Semana Santa deja un balance irregular para la hostelería madrileña, con resultados dispares entre establecimientos y una evolución marcada principalmente por la meteorología y por una demanda desigual. Según la encuesta elaborada por Hostelería Madrid, el 52 % de los negocios consultados asegura haber registrado una menor afluencia de comensales que en la Semana Santa del año anterior. Frente a ellos, el 37 % afirma haber tenido una mayor asistencia, mientras que el 10 % mantuvo cifras similares.

La encuesta, realizada sobre todo entre restaurantes, refleja una campaña de Semana Santa con resultados contenidos y sin una tendencia clara para todo el sector. También participaron bares, tabernas, cafeterías y locales de copas, lo que permite trazar una visión amplia de cómo se ha comportado la hostelería madrileña en uno de los periodos festivos más importantes del año.

En términos de facturación, el balance también fue desigual. Una parte relevante de los establecimientos asegura haber ingresado menos que el año pasado, aunque otros lograron mejorar sus resultados o mantenerse en niveles similares. Entre quienes registraron una peor campaña, algunos apuntan además a descensos significativos, mientras que una minoría de los que mejoraron logró avances más notables.

La respuesta del sector durante esta campaña ha estado marcada por la cautela. El 79 % de los encuestados no reforzó plantilla en Semana Santa y solo el 21 % incorporó personal adicional En paralelo, el 95 % mantuvo sus precios sin cambios, frente a un 5 % que reconoce haberlos incrementado. Estos datos reflejan una estrategia de contención en un contexto de incertidumbre y de márgenes ajustados.

El tiempo, principal factor de la campaña

Entre los elementos que más han influido en el comportamiento del sector, los profesionales sitúan en primer lugar las condiciones meteorológicas, mencionadas por el 58 % de los participantes. A continuación aparecen la mayor demanda nacional, con un 37 %, y el incremento de costes —energía, personal y suministros—, citado por el 26 %. En menor medida, también se mencionan la competencia y la presión sobre los precios, con un 16 %; la llegada de turistas internacionales, con un 10 %; y el aumento de las reservas anticipadas, con un 5 %.

En relación con el contexto internacional, la mayoría de los establecimientos no aprecia una influencia determinante del conflicto en Oriente Medio sobre la demanda turística o sobre la actividad del negocio durante esta Semana Santa. Un 47 % asegura no haber notado efectos relevantes y un 16 % afirma que no ha tenido ningún impacto. En cambio, el 26 % sí percibe una incidencia negativa y más del 10 % considera que ha influido de forma positiva.

Hostelería Madrid considera que la campaña ha sido aceptable, aunque irregular y muy condicionada por factores externos. "La hostelería madrileña salva la campaña de semana santa conteniendo precios, manteniendo sus plantillas y luchando por no ver reducida aún más la rentabilidad de las empresas en un momento de grave inestabilidad y tensiones internacionales que afectan a nuestros costes y al consumo de nuestros clientes", señala José Antonio Aparicio, presidente de la entidad.

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De cara a próximas campañas, la organización considera necesario reforzar el apoyo al tejido hostelero, formado en su mayoría por pymes y autónomos, en un contexto de inestabilidad internacional e institucional.