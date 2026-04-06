Borrador de la Renta 2026 en Madrid: cómo consultarlo y cuándo se puede hacer

Con la llegada de abril arranca uno de los trámites fiscales más relevantes del año: la campaña de la Renta. A partir del 8 de abril, los contribuyentes podrán gestionar la declaración correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2025, un proceso que cada año afecta a millones de personas.

Desde días antes del inicio oficial, ya es posible revisar la información fiscal disponible y hacer una estimación del resultado de la declaración. Para quienes no tengan claro cómo acceder al borrador, o vayan a presentarlo por primera vez, la Agencia Tributaria ofrece la posibilidad de consultarlo y tramitarlo de forma sencilla a través de internet.

Contribuyentes realizando la Declaración de la Renta en la Agencia Tributaria / La Provincia

¿Cómo puedo consultar mi borrador para la Renta 2026?

El acceso se realiza desde la herramienta Renta Web, disponible en la web de Hacienda dentro del apartado de trámites principales. Una vez allí, hay que entrar en el servicio de tramitación del borrador y de la declaración e identificarse. Una de las opciones más habituales es hacerlo mediante número de referencia, junto con el DNI o NIE.

En caso de no disponer todavía de esa referencia, el sistema permite solicitarla en ese mismo momento. Para ello, basta con seleccionar la opción correspondiente e introducir los datos personales que se pidan. Tras verificar la identidad, la Agencia Tributaria genera un código alfanumérico con el que ya se puede acceder al expediente.

Cuando el usuario entra en su área personal, encuentra distintas opciones relacionadas con la declaración. Desde ahí puede abrir el borrador, revisarlo, corregir posibles errores, añadir información pendiente o incluso presentar la declaración si todo es correcto. Además, si ya se había empezado el trámite en otro momento, Renta Web permite recuperar la información guardada y continuar donde se dejó.

Si ya se presentó una declaración y posteriormente se detecta que hay que hacer cambios, también existe la posibilidad de modificarla desde el propio sistema. Por otro lado, quienes quieran iniciar una nueva declaración pueden hacerlo incorporando automáticamente los datos fiscales disponibles.

Al empezar, aparece una pantalla inicial con la información personal del contribuyente. Conviene comprobar con detalle que todos los datos sean correctos antes de seguir avanzando. En determinadas situaciones, como en el caso de personas casadas, el sistema también permite comparar distintas modalidades de presentación para comprobar cuál resulta más favorable, ya sea individual o conjunta.

Después de esa primera revisión, el siguiente paso consiste en completar los apartados que falten: rendimientos, deducciones, situaciones personales y cualquier otro dato que no aparezca ya cargado. Una vez terminado, la plataforma muestra un resumen final con el resultado de la declaración, indicando si sale a ingresar o a devolver.

Hacienda refuerza su asistencia preventiva para evitar errores en la Declaración de la Renta / Ferran Sendra

¿Cómo puedo hacer el borrador de la Renta?

Entrar en la página de la Agencia Tributaria. Acceder a Renta Web dentro de los servicios destacados. Identificarse con número de referencia y DNI/NIE, o solicitar la referencia si aún no se tiene. Abrir la opción Borrador/Declaración. Revisar los datos personales y fiscales. Completar o corregir la información necesaria. Consultar el resumen final para ver el resultado. Confirmar la declaración y presentarla.

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Desde el 8 de abril se puede entrar en el borrador y, desde ese mismo momento, tramitar la declaración si ya está lista. Como en campañas anteriores, la presentación podrá hacerse por varias vías: online, por teléfono o de forma presencial, siempre siguiendo el calendario y el sistema de cita previa que establece Hacienda.