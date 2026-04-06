HOJA DE RUTA
Ayuso reúne a su Gobierno en 'La Casita' para abordar la crisis de Irán y la llegada del Papa León XIV
La Comunidad de Madrid, con Ayuso al frente, dará los primeros pasos para elaborar los Presupuestos Generales de 2027, con el foco en la deuda controlada y nuevas rebajas fiscales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encabeza este martes un encuentro clave con todo su equipo en la Residencia Santillana de Manzanares El Real, conocida popularmente como La Casita. Esta segunda reunión de trabajo de 2026 tiene como objetivo blindar las líneas estratégicas del Ejecutivo autonómico y reforzar la calidad de los servicios públicos en el que será el último año de la actual legislatura.
Uno de los ejes centrales de la reunión será el análisis exhaustivo de los efectos de la guerra de Irán en la economía madrileña. El Gobierno regional busca anticiparse a las posibles repercusiones en mercados e inversiones internacionales para mantener su hoja de ruta hacia el pleno empleo. Asimismo, se darán los primeros pasos para la elaboración de los Presupuestos Generales de la región para 2027, los cuartos de la legislatura, bajo una política de deuda controlada y nuevas rebajas de impuestos.
Grandes proyectos: Ciudad de la Justicia, Plan Vive y Metro
El equipo de Ayuso supervisará el estado de ejecución de las grandes infraestructuras que definirán el futuro de Madrid. Entre los proyectos prioritarios destacan la Ciudad de la Salud, la Ciudad de la Justicia, y el avance del Plan Vive de vivienda. También se analizará el ritmo de las obras en la red de Metro de Madrid y las mejoras en sanidad y educación pública, además del reciente acuerdo de financiación con las seis universidades públicas madrileñas.
El Ejecutivo madrileño abordará con preocupación el "exceso de regulación estatal", que consideran un riesgo para la competitividad de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en la región. Además, se analizarán las consecuencias financieras de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y los riesgos que supone el nuevo modelo de financiación autonómica que prepara el Gobierno central para las cuentas de la Comunidad de Madrid.
Visita del Papa León XIV y preparativos de Hispanidad 2026
En el ámbito institucional y cultural, la agenda de trabajo incluye la coordinación de la próxima visita del Papa León XIV a la región, un evento de gran calado internacional. Por otro lado, el Gobierno autonómico ya trabaja en los preparativos de Hispanidad 2026, una edición que contará con Estados Unidos como país invitado, consolidando a Madrid como el epicentro de la cultura hispana a nivel global.
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