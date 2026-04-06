Ayuso inaugura un nuevo centro de salud en Parla y el alcalde desata la polémica: "Lo hace a escondidas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado oficialmente este lunes el nuevo complejo sanitario de Parla Este, una infraestructura que ha supuesto una inversión de 12,3 millones de euros. El edificio, de más de 6.700 metros cuadrados, alberga el quinto centro de salud del municipio y un centro de Salud Mental de vanguardia.

Sin embargo, el acto ha estado marcado por la polémica política: el alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha acusado a la presidenta de actuar "a escondidas" y con "deslealtad institucional" al no haber sido notificado previamente de la visita oficial a una dotación que los vecinos llevan reclamando cerca de 20 años.

Cobertura para 16.500 vecinos y especialidad en Salud Mental

El nuevo complejo de la calle Planeta Venus ya da servicio a más de 16.500 ciudadanos, de los cuales unos 4.000 son menores de edad. El Centro de Salud Parla Este cuenta con una plantilla de 33 profesionales en áreas de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería. Por su parte, el centro de Salud Mental, adscrito al Hospital Infanta Cristina, ocupa la primera planta con 37 consultas y 40 especialistas, incluyendo psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales. Este recurso diferencia claramente la atención para adultos de la infanto-juvenil, permitiendo un abordaje especializado para frenar el aumento de patologías mentales en edades tempranas.

Un nuevo Plan de Salud Mental y Prevención del Suicidio para 2026

Durante el evento, Ayuso ha reafirmado su compromiso contra la "pandemia silenciosa" anunciando un nuevo Plan de Salud Mental para este año y una estrategia específica de Prevención del Suicidio operativa antes de 2026. Estos planes se suman al refuerzo de la red regional, que ya ha incorporado a 408 especialistas y que sumará en 2026 dos nuevos hospitales de día en los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y del Henares (Coslada). El objetivo regional es intensificar la detección precoz y la atención domiciliaria mediante equipos de intervención intensiva.

La presidenta ha recordado que la Comunidad de Madrid destina este año casi 3.000 millones de euros a la Atención Primaria, lo que representa una cuarta parte del presupuesto sanitario total. De los 34 centros de salud prometidos para esta legislatura, seis ya están en funcionamiento. No obstante, el alcalde de Parla ha aprovechado la jornada para elevar sus exigencias al Gobierno regional, reclamando una reunión urgente para abordar la llegada de la futura estación del AVE a la ciudad y solicitando formalmente la ampliación de MetroSur hasta el municipio, tras criticar la falta de inversiones en transporte público por parte de la administración autonómica.

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Nuevas prestaciones asistenciales: Senior Plus y Tarde Joven

El horizonte de 2026 también traerá nuevas prestaciones asistenciales a la sanidad madrileña. Entre los programas destacados por Ayuso figura Tarde Joven, destinado a la salud sexual y reproductiva para jóvenes de entre 14 y 25 años, y Senior Plus, que potenciará el seguimiento telefónico y la atención domiciliaria para mayores. Asimismo, se extenderá a todos los centros de salud el programa Previo-cardio, un sistema de cribado diseñado para identificar factores de riesgo cardiovascular en pacientes de entre 40 y 75 años, consolidando un modelo de prevención integral en toda la región.