ARQUITECTURA
El arquitecto madrileño detrás de una parte del Palacio Euskalduna de Bilbao: tiene obras por todo el país
Un arquitecto madrileño, formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es el responsable de una parte del diseño del emblemático Palacio Euskalduna de Bilbao
Madrid presume de algunos de los edificios más emblemáticos de todo el país, desde las históricas construcciones del centro de la capital hasta los modernos complejos que componen el skyline de la ciudad. Sin embargo, fuera de la capital también existen grandes obras que no tienen nada que envidiar en diseño, funcionalidad o impacto urbano. Y es que la reciente publicación en redes sociales de Isabel Díaz Ayuso ha puesto el foco en uno de los edificios más representativos de Bilbao: el Palacio Euskalduna.
El centro de convenciones y de espectáculos situado en la villa de Bilbao, es un referente cultural y arquitectónico en el norte del país que, aunque esté lejos de Madrid, guarda una conexión directa con la capital, ya que parte de su diseño es firma de un arquitecto madrileño.
Talento madrileño con proyección nacional
Detrás de una parte fundamental de este edificio se encuentra Federico Soriano, arquitecto madrileño con una destacada trayectoria en la arquitectura contemporánea española. Fue formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y alcanzó el grado de doctor en la Universidad Politécnica de Madrid, donde mantiene una estrecha vinculación.
Más allá del ámbito académico, su trayectoria profesional ha estado marcada por una amplia variedad de proyectos a nivel nacional. Junto a Dolores Palacios, con quien fundó su estudio en los años noventa, ha participado en emblemáticos edificios como el Palacio Euskalduna, el Edificio Plaza Bizkaia, ambos en Bilbao y en las Ecochimeneas en Madrid, entre otros muchos.
Obras repartidas por toda España
El trabajo arquitectónico de Federico Soriano se reparte por diferentes ciudades de todo el país. Entre sus obras cabe mencionar el Auditorio de Málaga y la Torre laminar en Barcelona. Eso sí, desde Madrid, además de participar en numerosos proyectos también ha contribuido en la formación de nuevas generaciones de arquitectos. Así consolida su vínculo con la capital, tanto en el pasado, presente y futuro.
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