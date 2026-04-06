IGLESIA
La Archidiócesis de Madrid lanza el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' ante la visita del Papa León XIV
Con el lanzamiento de 'Una Iglesia, mil voces', la Archidiócesis de Madrid busca mostrar la diversidad de la comunidad católica a través de testimonios personales, antes de la llegada del Papa en 2026
La Archidiócesis de Madrid ha lanzado este Lunes de Pascua el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' para preparar la visita del Papa León XIV a la capital, en el marco de su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de 2026.
Según ha informado la Archidiócesis en un comunicado, la iniciativa busca "contar historias y poner voz a tantos cristianos y cristianas que, cada día, en lo sencillo, entregan su vida por amor a Jesús".
El proyecto reunirá a más de 40 personas, entre niños y mayores, que pasarán por los micrófonos para reflexionar sobre lo que representa la figura del Papa y compartir su experiencia como cristianos en la capital. La Archidiócesis ha explicado que el formato pretende recoger esos testimonios en un tono cercano y cotidiano, a través de conversaciones en las que los participantes podrán hablar "con libertad" sobre su vivencia personal de la fe.
Testimonios diversos para mostrar la realidad de la Iglesia en Madrid
Con 'Una Iglesia, mil voces', la Archidiócesis quiere ofrecer una imagen plural de la comunidad católica madrileña a través de voces de distintas edades y perfiles. La iniciativa se presenta como una acción previa a la visita del Papa León XIV, prevista para junio de 2026, y pone el foco en el relato de experiencias personales vinculadas a la vida cristiana en Madrid.
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