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La Archidiócesis de Madrid lanza el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' ante la visita del Papa León XIV

Con el lanzamiento de 'Una Iglesia, mil voces', la Archidiócesis de Madrid busca mostrar la diversidad de la comunidad católica a través de testimonios personales, antes de la llegada del Papa en 2026

La Archidiócesis de Madrid lanza el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' ante la visita del Papa León XIV.

La Archidiócesis de Madrid lanza el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' ante la visita del Papa León XIV. / Comunidad de Madrid

Paula Correa

Madrid

La Archidiócesis de Madrid ha lanzado este Lunes de Pascua el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' para preparar la visita del Papa León XIV a la capital, en el marco de su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de 2026.

Según ha informado la Archidiócesis en un comunicado, la iniciativa busca "contar historias y poner voz a tantos cristianos y cristianas que, cada día, en lo sencillo, entregan su vida por amor a Jesús".

El proyecto reunirá a más de 40 personas, entre niños y mayores, que pasarán por los micrófonos para reflexionar sobre lo que representa la figura del Papa y compartir su experiencia como cristianos en la capital. La Archidiócesis ha explicado que el formato pretende recoger esos testimonios en un tono cercano y cotidiano, a través de conversaciones en las que los participantes podrán hablar "con libertad" sobre su vivencia personal de la fe.

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