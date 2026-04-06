Alfredo Santaelena, sobre el FC Barcelona-Atlético de Champions: "A este Atleti le pido que sea valiente"

No muchos futbolistas pueden decir que han levantado dos títulos con el Atlético de Madrid. Menos aún que ganaron el primero de la convulsa (y muy entretenida) era Jesús Gil. Alfredo Santaelena (Vícálvaro, Madrid, 1967) vivió mucho como futbolista profesional. Tiene tres Copas del Rey en su palmarés (dos con el Atleti y una con el Deportivo de La Coruña) y la conciencia muy tranquila.

Lo enganchamos en su segunda residencia, a unos 20km de Segovia, tomando una cerveza con sus amigos de toda la vida. Después de muchos años entrenando (su último banquillo fue el del Toledo), se ha tomado un tiempo de descanso, pero vuelve a estar ya listo para la acción.

Nosotros le contactamos para que nos hable acerca de lo que significa vestir los colores del Atlético de Madrid (disputó 135 partidos) y para que nos dé su visión sobre la durísima eliminatoria con el Barça que llega estos días.

¿Sigues ligado al Atlético, Alfredo?

Sí, sigo ligado al club en cierto modo. Soy socio y formo parte del grupo de “leyendas” del Atlético de Madrid. Participamos en eventos y colaboramos en distintas actividades del club.

Ganaste dos Copas del Rey con el Atlético. ¿Qué tiene de especial este club?

El Atlético de Madrid es un club con una identidad muy marcada. Aunque en algunos momentos se le ha llamado “el Pupas”, siempre ha sido un equipo competitivo. Es un club que ha crecido muchísimo a nivel institucional y social. Antes era mucho más pequeño; ahora tiene una gran estructura y una masa social enorme. Además, el fútbol ha cambiado mucho, especialmente con el formato actual de la Champions, que facilita el acceso a más equipos.

¿Cómo ha evolucionado el Atlético en los últimos años?

Ha crecido muchísimo en todos los aspectos: estructura, número de trabajadores, masa social y competitividad. Hoy en día es un club mucho más potente que en nuestra época.

¿Qué ha supuesto la llegada de Diego Simeone para el club?

La llegada de Simeone fue un punto de inflexión. Cambió la dinámica del equipo y transmitió un mensaje muy claro que los jugadores asumieron. Lleva muchos años en el cargo, algo muy poco común en el fútbol actual, y ha marcado una etapa muy importante en el club.

A mí me gustaría que este Atlético fuera más ambicioso

¿Crees que el Atlético depende demasiado de Simeone?

Simeone ha sido clave, pero en el fútbol nadie es eterno. Los entrenadores, jugadores y directivos pasan, pero el club permanece. No sabemos qué pasará cuando se vaya, podría ser para mejor o para peor.

¿Existe cierto conformismo en el Atlético con quedar tercero en Liga?

Desde mi punto de vista, sí. A mí me gustaría que el equipo fuese más ambicioso. Con la plantilla que tiene, debería competir más de cerca con Real Madrid y Barcelona. Quedar a muchos puntos del líder no debería considerarse un éxito.

Entonces, ¿qué le exigirías al equipo?

Le pediría más ambición y valentía. No conformarse con el tercer puesto y competir la Liga hasta el final. El Atlético tiene plantilla para hacerlo.

Hay debate entre la afición sobre Simeone, ¿cómo lo ves?

Es normal que haya opiniones diferentes. Simeone ha hecho un trabajo extraordinario y se le debe reconocer, pero eso no significa que el club no pueda evolucionar. Lo importante es que el equipo siga creciendo y mantenga la ambición.

Alfredo Santaelena, en una imagen con el Atlético / EFE

Oye creo que tu fichaje por el Atlético fue un tanto surrealista...

Fue muy directo. Tras un partido benéfico en el antiguo estadio de La Alhóndiga (Getafe), donde ya había tenido contactos con Rubén Cano, apareció Jesús Gil. Yo estaba en la ducha cuando llamaron: “¿Dónde está Alfredo?” Salí con la toalla y las chanclas y me dijo: “Mañana quiero que estés en el Calderón. Ya eres jugador del Atlético de Madrid.” Así, sin más. Al día siguiente fui al Vicente Calderón.

¿Cómo recuerdas tu etapa en el Atleti?

Muy buena. Estuve cinco temporadas, gané dos títulos y fui importante, incluso marcando en finales de Copa. Marqué goles importantes, por ejemplo en una final contra el Betis. Son momentos únicos. Especialmente el gol del año 91, el primer título de esa etapa, fue algo increíble para mí y para la afición.

El Atlético puede hacer daño en las transiciones; Marcos Llorente es el más determinante

Entrando ya en la eliminatoria contra el Barça, ¿cuáles son las claves?

Va a estar en los pequeños detalles. El Barça te somete con el balón, y el Atlético debe saber aguantar eso. Si el Atlético supera esa presión, puede hacer daño en transiciones. Para mí, Marcos Llorente es el más importante. Tiene llegada, desequilibrio y aporta muchísimo, incluso jugando de lateral.

¿Qué debe hacer el Atlético para ganar?

Creo que debe aguantar el dominio del Barça, no jugar con miedo, presionar arriba, salir en transición con balón, no a pelotazos. Y aprovechar los espacios.

¿Y qué debilidades le ves a este Barça?

Pienso que el Barça no cambia su manera, es un entrenador que no renuncia a su manera de jugar y siempre juega con una defensa muy adelantada. Este año creo que muchas veces el Barcelona no está presionado bien y la defensa está muy adelantada y es algo que tienen que intentar corregir. Porque le están pillando muchas veces en las espaldas con la entrada dle tercer hombre.

¿Con qué nombres te quedas de este Barça?

Bueno, el Barça tiene una baja vital, que es la de Raphinha, es un pedazo de futbolista. Es un equipo que te somete y llega con mucha gente arriba. Lamine Yamal es un futbolista diferente, con unas condiciones tremendas. En el partido anterior de Copa no tuvieron a Lewandowski, que es muy resolutivo. Fermín está en un momento espectacular. Yo era un enamorado de Iniesta. Pedri me recuerda a él. Es el jugador más importante. Si el Atlético es capaz de tapar eso tendrá más opciones de ganar. Te aparece en zonas, sabe poner la pausa, filtrar pases hacia adelante.

Ferran Torres se lamenta por una ocasión fallada en el Atlético de Madrid-FC Barcelona de LaLiga / Europa Press

¿Te sorprendió lo de la ida de Copa, el 4-0?

El Barça es un equipo que no está acostumbrado al error grosero, como fue el gol de Joan Garcia. Tan pronto y tan clamoroso. Me parece un grandísimo portero con los pies Joan, ojo. Muy completo. Y el Metropolitano es de los campos que más aprietan del mundo. Antes en el Calderón eran 50.000, ahora son 75.000. Y eso los futbolistas en el campo lo notan mucho. Y el Barça se vio sobrepasado. Es complicado que se repita algo así. Creo que será una eliminatoria totalmente diferente a la de Copa.

Pienso que el Atlético tiene muy buenos futbolistas: Griezmann, Julián, Alex Baena, Barrios, Koke, Nico, Sorloth. El Atlético tiene un gran banquillo. Para mí es de las mejores plantillas de Europa. Pienso que no debe sentirse inferior, presionar alto, no ser un equipo con miedo de meterse atrás porque ahí el Barça se siente a gusto. La transición debe ser jugando el balón, con apoyos.

¿Crees que el Atlético tiene mejor plantilla que el Barça ahora mismo?

Yo creo que actualmente el Atlético tiene mejor plantilla que el Barça. Si hablamos de fondo de armario, individualmente ya es otra cosa. Tienes recursos en todas las posiciones, jugadores de primer nivel.

¿Cómo ves la eliminatoria de porcentajes?

Hay que ver el partido de ida. Será el termómetro. Vamos a ver cómo sale, ese duelo es crucial para los dos. Como el Atlético cambia tanto fuera y en casa...es un equipo diferente. Con la vuelta en el Metropolitano...pienso que el Atlético iguala mucho las cosas e incluso le daría un porcentaje más alto.

¿Esperabas más de algún jugador del Barça?

Pues...difícil. Es que mete a cualquier jugador de la cantera y le rinde. La irrupción de Gerard Martín, por ejemplo. Ya pasaba en la época de Cruyff, que empezó poniendo a Sergi, a Ferrer, a Amor...los metía de titulares. Quizás te diré Balde, pero más por las lesiones que está teniendo.

¿Sigues abierto a entrenar?

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Sí, claro. Me he tomado unos meses más para desconectar. Mi último equipo fue el Toledo. Pero tengo ganas de volver a los banquillos, han salido cosas, pero no han cuajado.