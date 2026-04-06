Aitana Sánchez-Gijón se refugia en su casa en el casco histórico de la capital ante los recientes rumores de su relación con Maxi Iglesias

Hace apenas unos días, Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias se convertían en protagonistas de todas las portadas y tertulias de la crónica social española. Tras los rumores que circulaban de una posible relación entre los actores, la publicación de unas imágenes en la revista 'Lecturas' donde ambos aparecían besándose en plena calle de Madrid, daba por confirmado el romance.

Además de la sorpresa por lo desconocido de la relación, la diferencia de edad entre ambos, 22 años, provocaba que tan solo unas horas después de la filtración de las fotografías las redes se enzarzaran en un gran debate. Hasta ahora, los actores han optado por mantenerse en silencio, limitando sus declaraciones sobre su vida privada.

Acto publicitario de 'Velvet', serie en la que ambos actores compartieron reparto / Europa Press

Aitana Sánchez Gijón, que ha trabajado recientemente junto a Almodóvar en su película 'Amarga Navidad' se ha desmarcado de la polémica y ha preferido refugiarse en su casa, situada en el casco histórico de la capital. Extremadamente discreta en todo lo relacionado con su vida privada, Aitana no solo no desvela detalles de sus relaciones amorosas, sino que apenas publica imágenes de su hogar en redes sociales... ¡Esto es todo lo que se sabe sobre ella!

Arquitectura clásica, funcionalidad y decoración neutral

Ubicada en el histórico barrio de Palacio, en el entorno del Palacio Real de Madrid, la vivienda cuenta con una arquitectura clásica de estilo madrileño: techos altos, grandes ventanales y balcones que dan a la calle. Así, el hogar de Aitana Sánchez-Gijón podría definirse como un piso moderno, donde el espacio tradicional se une al clasicismo a través de la funcionalidad.

Así compartía la actriz en redes un momento de descanso en su vivienda en Madrid / @aitanasanchezgijon

Aunque la base de la decoración es neutral y predominan los colores claros, Aitana da personalidad a su hogar con varios detalles, entre los que destacan el sofá de un vibrante tono azul, la librería de madera de color rojizo o los diversos cuadros con fotografías e ilustraciones que pueden observarse a lo largo de las paredes y repisas de la vivienda.

Además, Aitana cuenta con muebles de estilo mid-century, como la mesa de centro baja de aluminio de formas redondeadas, que se convierte automáticamente en la protagonista del salón gracias su originalidad. También la cocina juega un papel fundamental, y es que con su isla central, que proporciona un amplio espacio de almacenaje, y su mesa de comedor, la estancia se abre hacia el salón configurando el lugar perfecto para las reuniones sociales de la artista.

La actriz celebraba su cumpleaños junto a familiares y amigos en la cocina de su piso en Madrid / @aitanasanchezgijon

Situada en pleno centro de Madrid, la casa de Aitana Sánchez-Gijón rebosa personalidad en cada rincón, permitiendo a la actriz disfrutar del ritmo bullicioso de la capital ... y quién sabe si también de un nuevo amor de verano junto al que fue su compañero de rodaje en 'Velvet' hace ya 12 años.