Adiós al tiempo primaveral: lluvias de barro en Madrid este martes por la llegada de una borrasca

Si una de las grandes preocupaciones de la Semana Santa en Madrid eran las lluvias, el tiempo primaveral se despide con el fin de la festividad. Los meteorólogos apuntan a que un giro radical está por producirse este próximo martes, 7 de abril con la vuelta de las precipitaciones y la calima por la llegada de una Borrasca Fría Aislada (BFA) que favorecerá la entrada de polvo en suspensión.

Vuelta de las precipitaciones

Así lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para martes: la jornada en la capital comenzará nubosa para aumentar a cielo cubierto hasta las 12:00 horas, momento en el que se espera que comiencen las lluvias hasta el final del día.

El pronóstico para las Sierras de Guadarrama y Somosierra es de cielo nuboso, con predominio de la nubosidad media y alta. A la zona de montaña también afectará la calima, por la que se podrán producir lluvias de barro en todo Madrid, ya que la previsión estima precipitaciones también en la zona de montaña. Atención también al viento que irá de moderado de componente sur, con intervalos fuertes en cotas altas y zonas expuestas donde podrán registrar rachas muy fuertes.

Así se vería la calima sobre Madrid. / Archivo

Y temperaturas en descenso

Tras jornadas primaverales en las que se han rozado los 30 grados de temperatura máxima, ahora las temperaturas comienzan a dar un giro. Este martes se espera que en la capital los termómetros oscilen entre los 24 grados de temperatura máxima y los 14 de temperatura mínima. Se espera que las temperaturas se mantenga inestable a lo largo de la semana.

Pronóstico de las temperaturas esta semana de la Aemet en la capital. / Aemet

En la montaña también se espera que las temperaturas disminuyan, sobre todo las máximas. En Somosierra las temperaturas variarán entre los 17 grados de temperatura máxima y los 6 grados de temperatura mínima y en Guadarrama oscilarán entre los 21 de temperatura máxima y los 9 grados de mínima.

Recomendaciones ante la calima

Por el peligro que tiene la alta exposición a la calima, las autoridades aconsejan mantener puertas y ventanas cerradas en momentos de mayor concentración, evitar el ejercicio físico intenso mientras dure el episodio y tener la medicación habitual a mano en caso de padecer una patología respiratoria.

Se aconseja también evitar ser demasiado activo al aire libre y caminar en vez de correr, limitar las estancias en el exterior, reducir la ventilación de ambientes interiores y acudir al servicio de urgencias médicas en caso de sentir ahogos, falta de aire o tos profunda.