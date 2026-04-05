¿Dónde vio la luz la primera edición del Quijote? La Sociedad Cervantina descubre un lugar clave de la gran obra de la literatura española

Madrid sabe esconder su historia en lugares que pasan desapercibidos hasta que alguien decide detenerse y mirar con otros ojos. Eso es lo que propone ahora la Comunidad de Madrid junto a la Sociedad Cervantina: abrir al público la imprenta de la calle Atocha donde vio la luz la primera edición de Don Quijote de la Mancha y convertir la visita en un pequeño viaje al epicentro cultural del Siglo de Oro.

La iniciativa va más allá de la mera apertura de un enclave histórico. Su propósito es sumergir al visitante en el Madrid de Cervantes, en una ciudad viva, de talleres, corrales, escritores y tinta, donde la literatura formaba parte del pulso cotidiano. Al mismo tiempo, la propuesta reivindica el valor del patrimonio cultural madrileño como uno de los grandes atractivos de la región, con la figura del autor alcalaíno como eje del recorrido.

Las visitas tendrán una duración aproximada de una hora y se celebrarán los martes a las 18:30 y los domingos a las 12:00 durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. El precio de la entrada será de cinco euros, a los que se añadirá la comisión de la plataforma de pago, y podrán adquirirse de forma online a través de la página web de la Sociedad Cervantina.

La imprenta donde respira el Siglo de Oro

Pocos espacios en Madrid condensan con tanta fuerza la memoria literaria de una época. Situada en la calle Atocha, esta imprenta mantiene una estrecha vinculación con Miguel de Cervantes y conserva una atmósfera capaz de transportar al visitante varios siglos atrás. No es difícil imaginar entre sus muros el eco de las prensas, el olor de la tinta y el ir y venir de pliegos, tipos y manuscritos.

Por este enclave pasaron también algunos de los grandes nombres del Siglo de Oro español, como Lope de Vega, Tirso de Molina o Francisco de Quevedo, figuras que convierten este lugar en mucho más que una curiosidad histórica: en un auténtico cruce de caminos de la literatura española.

Edición de El Quijote de 1719 / Juan Luis Martín

Un viaje al corazón artesanal del libro

El recorrido ha sido concebido para mostrar cómo funcionaba el trabajo artesanal de impresión en el siglo XVI y para devolverle cuerpo y contexto a una obra que, con frecuencia, se lee desde la distancia reverencial del clásico. Aquí, El Quijote recupera su dimensión material: la de un libro nacido entre talleres, esfuerzo manual y una compleja red de difusión.

Durante la visita, los asistentes podrán descubrir detalles y anécdotas sobre la impresión y circulación de la novela, al tiempo que se acercan a distintos episodios de la vida de Cervantes, antes y después de convertirse en una figura de alcance universal. Es, en definitiva, una manera de leer al autor con los pies puestos en el suelo que pisó y en el Madrid que ayudó a forjar su leyenda.

La imprenta también se escucha en presente

La actividad cultural del espacio no termina en las visitas guiadas. La Sociedad Cervantina acoge además Vermús en la imprenta, un ciclo de encuentros y conversaciones que abre la puerta al diálogo con voces destacadas de la literatura actual. La idea resulta especialmente sugerente: tender un puente entre el legado del Siglo de Oro y la creación contemporánea en un escenario donde la historia del libro parece seguir latiendo.

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Las entradas para estas citas también están disponibles en la web de la entidad, que se consolida así como punto de acceso a una programación donde patrimonio, literatura y experiencia cultural se dan la mano.