SUCESO EN MADRID
Un helicóptero medicalizado traslada a un herido grave por fractura de pelvis en accidente de tráfico en Daganzo de Arriba
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil intervinieron en el siniestro donde dos turismos colisionaron dejando tres heridos
Un accidente de tráfico registrado en la M-118, a la altura del km-3,100, en Daganzo de Arriba, se ha saldado con tres personas heridas después de que dos turismos colisionaran, provocando que uno de ellos diera varias vueltas y terminara volcado sobre el techo.
Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes del vehículo siniestrado resultaron heridos. Uno de ellos, con pronóstico grave, sufrió una fractura de pelvis y fue evacuado por el SUMMA112 en helicóptero medicalizado.
Los otros dos heridos, varones de 19 y 21 años, presentan lesiones potencialmente graves y también fueron trasladados por efectivos del SUMMA112 a centros hospitalarios.
En el operativo intervinieron los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que colaboraron en la extracción de los heridos, el aseguramiento del vehículo accidentado y la limpieza de la calzada.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.
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