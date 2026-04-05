Un helicóptero medicalizado traslada a un herido grave por fractura de pelvis en accidente de tráfico en Daganzo de Arriba

Un accidente de tráfico registrado en la M-118, a la altura del km-3,100, en Daganzo de Arriba, se ha saldado con tres personas heridas después de que dos turismos colisionaran, provocando que uno de ellos diera varias vueltas y terminara volcado sobre el techo.

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes del vehículo siniestrado resultaron heridos. Uno de ellos, con pronóstico grave, sufrió una fractura de pelvis y fue evacuado por el SUMMA112 en helicóptero medicalizado.

Los otros dos heridos, varones de 19 y 21 años, presentan lesiones potencialmente graves y también fueron trasladados por efectivos del SUMMA112 a centros hospitalarios.

Tres heridos, uno grave, tras un choque con vuelco en la M-118 a la altura de Daganzo de Arriba. / 112 Comunidad de Madrid

En el operativo intervinieron los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que colaboraron en la extracción de los heridos, el aseguramiento del vehículo accidentado y la limpieza de la calzada.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.