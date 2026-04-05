La tamborrada de la Exaltación pone el broche final a la Semana Santa de Madrid ante cientos de asistentes

La Plaza Mayor de Madrid ha acogido este Domingo de Resurrección la tradicional tamborrada, un acto que pone el broche final a la Semana Santa en la capital y que ha reunido a cientos de asistentes.

La protagonista ha sido la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, de Zaragoza, cuyos integrantes han hecho resonar decenas de tambores durante aproximadamente una hora. La actuación se ha completado con la interpretación de una jota aragonesa.

30 años de tradición en la capital

El evento, que cada año cuenta con la participación de una cofradía zaragozana, ha celebrado en esta edición su 30º aniversario. La organización ha corrido a cargo de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, responsable también de la procesión de la Soledad y el Cristo Yacente del Sábado Santo.

La comitiva ha partido del Monasterio de las Carboneras, en la plaza del Conde de Miranda, y ha recorrido varias calles del centro histórico hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se ha desarrollado el acto central.

Presencia institucional y reconocimiento

Al evento han asistido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, junto al concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, y representantes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Durante la jornada, la congregación organizadora ha entregado un reconocimiento a Rivera de la Cruz.

Javier Vendrell Camacho

Balance positivo de la Semana Santa

La delegada ha destacado el desarrollo de la Semana Santa en Madrid, que ha transcurrido "sin incidentes" y con una alta participación ciudadana. "Cientos de miles de personas se hayan lanzado a las calles", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado el impacto turístico de estas fechas, con una ocupación hotelera que "ha superado el 70%", un dato que ha calificado como poco habitual, favorecido también por el buen tiempo registrado durante la semana.