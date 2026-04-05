La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia

Con la llegada del buen tiempo y la Semana Santa a Madrid, hay quienes buscan planes alternativos a pasear por el abarrotado centro de la capital. Cada vez son más los que prefieren conectar con la naturaleza, eso sí, sin desplazarse demasiado de Madrid. A poco más de una hora del centro de la ciudad, hay una ruta de senderismo que reúne todo para posicionarse como una actividad perfecta: un bonito paisaje, tranquilo y accesible para toda la familia.

Estas son las preciosas vistas al río durante la ruta. / Visita Alcarria Conquense

La mejor ruta cerca de Madrid para hacer con familia

Se trata de un itinerario situado en la provincia de Cuenca, en plena comarca de La Alcarria, donde podrás disfrutar de un entorno natural donde el único ruido es el de los animales y el sonido del agua. El recorrido parte desde las inmediaciones del embalse de Buendía, un lugar ideal para dejar el coche y comenzar una caminata que sorprende desde los primeros metros.

La ruta comprende unos 12 kilómetros entre ida y vuelta, en total, ya que es circular, y discurre en gran parte junto al río Guadiela, lo que permite disfrutar de un paisaje de aguas turquesas y cristalinas, además de vegetación de ribera y formaciones rocosas de todo tipo. Uno de los grandes atractivos del recorrido son sus pasarelas de madera que hacen que la experiencia sea mucho más atractiva, donde te podrás pausar para disfrutar de las maravillosas vistas.

Un entorno ideal para pasear durante estas jornadas de tiempo de primavera. / Visita Alcarria Conquense

La meta: una ermita del siglo XVI

El nombre de la ruta se lo da una ermita del siglo XVI que se halla en el punto final, donde se puede visitar a la patrona de Buendía. Este es el lugar que da nombre al recorrido, conocido como la Ruta de la Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados. Allí encontrarás una zona de recreo con merenderos, bancos y fuentes en los que descansar antes de hacer la vuelta de este itinerario circular. Eso sí, será necesario revisar las condiciones de la crecida del río tras épocas de lluvia para no encontrar zonas cortadas.

Esta es la histórica ermita de Los Desamparados. / Alcarria Conquense

Así esta ruta se sitúa como una de las más atractivas para hacer en familia, por sus espectaculares vistas, baja dificultad y cercanía a Madrid, es el plan perfecto para hacer un día de esta Semana Santa, mientras se disfruta del buen tiempo y además se descubre una ermita histórica cuya construcción data de siglos atrás.