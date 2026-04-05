PLANES
El rincón del Madrid medieval que cada domingo se llena de pintura al aire libre
La Plaza del Conde de Barajas acoge desde 1984 un mercadillo de artistas que ha convertido este espacio junto al Arco de Cuchilleros en uno de los enclaves más singulares del centro histórico
En el número 1 de la Plaza del Conde de Barajas, a escasos metros del Arco de Cuchilleros y en pleno barrio de los Austrias, cada domingo por la mañana se instala desde hace más de 40 años un mercadillo de pintura al aire libre que transforma este espacio histórico en un punto de encuentro cultural en el centro de Madrid.
El Mercadillo de Pintores se celebra aquí de forma ininterrumpida desde 1984, cuando la Junta Municipal de Centro cedió este enclave al colectivo Taller Abierto para la exposición y venta directa de obras. Desde entonces, se ha consolidado como una cita fija del calendario cultural madrileño, donde el público puede acceder a pintura original sin intermediarios y en contacto directo con los artistas.
Una plaza convertida en galería al aire libre
La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural Taller Abierto —declarada de interés público municipal— reúne de forma habitual a cerca de 40 pintores. Esta cifra refleja la continuidad de un proyecto que funciona tanto como mercado como exposición colectiva estable, con presencia semanal en uno de los entornos con mayor tránsito peatonal del centro histórico.
El formato es sencillo: los artistas exponen sus obras en la propia plaza durante varias horas, generalmente en horario de mañana, lo que permite recorrer los distintos puestos sin un itinerario marcado. Esta disposición favorece la interacción directa con los creadores y convierte el paseo en una experiencia cultural accesible.
Cuatro décadas de actividad cultural en el centro de Madrid
Además de la venta de obra, el mercadillo ha servido como plataforma para actividades culturales abiertas al público, especialmente dirigidas a público infantil y familiar. En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, se han desarrollado concursos de pintura, exposiciones temáticas y eventos vinculados a fechas señaladas.
Entre ellas figuran iniciativas relacionadas con el 80º aniversario de la muerte de Antonio Machado, el centenario de la llegada de Federico García Lorca a Madrid o los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci. También ha participado en celebraciones como World Pride, Carnaval o la programación navideña municipal.
Cada domingo, durante varias horas, la Plaza del Conde de Barajas incorpora así una actividad cultural constante a su entorno histórico. La continuidad desde 1984 y la participación regular de decenas de artistas han convertido este mercadillo en una de las propuestas más estables de arte al aire libre en el centro de la ciudad, integrando creación contemporánea en un espacio con siglos de historia.
- Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
- Saray, hija de Tina de Las Grecas y saetera en la Semana Santa de Madrid: 'Es imposible ser la continuación de mi madre, los genios nacen una vez
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
- Domingo de Resurrección en Madrid: la procesión del Encuentro y una emblemática tamborrada despiden la Semana Santa
- Reabre el palacio del centro de Madrid que sorprende por sus techos pintados y sus esculturas de Dalí
- La procesión de la Soledad y Desamparo recorrerá Madrid este Sábado Santo: horario y ruta prevista
- ¿Por qué se llama así Móstoles? El origen del nombre que muchos vecinos desconocen