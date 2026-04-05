Rescatado en helicóptero un pescador con fracturas en tibia y peroné en el embalse de El Vellón.

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha rescatado en helicóptero a un pescador que había resultado herido en el embalse de El Vellón.

El hombre presentaba fracturas en la tibia y el peroné, lo que dificultaba su evacuación por medios terrestres, por lo que se activó un operativo aéreo para su rescate.

Una vez localizado, el herido fue atendido en el lugar por sanitarios del SUMMA 112, que procedieron a su estabilización antes de su evacuación.

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Posteriormente, el pescador fue trasladado a un centro hospitalario para continuar con el tratamiento de las lesiones sufridas.