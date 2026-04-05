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SUCESO EN MADRID

Rescatado en helicóptero un pescador con fracturas en tibia y peroné en el embalse de El Vellón

El GERA de Bomberos de la Comunidad de Madrid intervino en el operativo y el herido fue trasladado al hospital tras ser estabilizado por el SUMMA 112

Rescatado en helicóptero un pescador con fracturas en tibia y peroné en el embalse de El Vellón.

Rescatado en helicóptero un pescador con fracturas en tibia y peroné en el embalse de El Vellón. / 112 Comunidad de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha rescatado en helicóptero a un pescador que había resultado herido en el embalse de El Vellón.

El hombre presentaba fracturas en la tibia y el peroné, lo que dificultaba su evacuación por medios terrestres, por lo que se activó un operativo aéreo para su rescate.

Una vez localizado, el herido fue atendido en el lugar por sanitarios del SUMMA 112, que procedieron a su estabilización antes de su evacuación.

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Posteriormente, el pescador fue trasladado a un centro hospitalario para continuar con el tratamiento de las lesiones sufridas.

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