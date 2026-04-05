TRANSPORTE
Renfe restablece el servicio habitual de la C-5 dos días antes de lo previsto y finaliza los transbordos en Atocha
Los trenes de Cercanías de Madrid que conectan Móstoles El Soto con Humanes dejarán de realizar transbordo en Atocha desde este domingo, según informa Renfe en un comunicado
Los trenes de la C-5 de la red de Cercanías de Madrid, que conecta Móstoles El Soto con Humanes, volverán a funcionar con normalidad este domingo, sin necesidad de realizar transbordo en Atocha para continuar el viaje en ambos sentidos, según ha informado Renfe.
En un comunicado, la compañía ha precisado que la línea recuperará su servicio habitual dos días antes de lo previsto, al adelantarse el fin de una de las fases de las obras que Adif ejecuta en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías.
Fin del transbordo en Atocha
Desde el pasado sábado 28 de marzo, los trenes de la C-5 iniciaban y finalizaban su recorrido en la estación de Atocha como consecuencia de los trabajos para ampliar la capacidad de esta terminal, en beneficio de las líneas C-3 y C-4.
Claves
- La C-5 recupera su recorrido habitual este domingo.
- Ya no será necesario hacer transbordo en Atocha en ninguno de los dos sentidos.
- Renfe adelanta dos días la normalización del servicio por el buen ritmo de las obras.
- Los trabajos en Atocha buscaban ampliar capacidad para las líneas C-3 y C-4.
- La C-4 tendrá afecciones nocturnas entre el 6 y el 19 de abril.
Renfe ha explicado que el buen ritmo de las obras ha permitido anticipar la vuelta a la normalidad, que inicialmente estaba prevista para el martes 7 de abril. De este modo, desde este domingo los viajeros ya no tendrán que hacer transbordo en Atocha.
Nuevas afecciones en la C-4 por trabajos en la C-3
Además, las obras de mantenimiento que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la línea C-3 desde el 16 de febrero entrarán este lunes en una nueva fase que afectará también a la C-4.
Entre el 6 y el 19 de abril, a partir de las 21.40 horas, algunos trenes de la C-4 circularán solo entre Parla y Villaverde Alto y entre Colmenar/Alcobendas y Chamartín/Atocha, debido a que desde esa hora habrá vía única entre Villaverde Bajo y Atocha.
Por ello, Renfe ha instado a los viajeros de la C-4 con origen o destino en Parla a realizar el trayecto entre Villaverde Alto y Atocha en trenes de la línea C-5.
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