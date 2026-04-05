Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4

Renfe Cercanías Madrid ha anunciado modificaciones en el servicio ferroviario debido a obras de mejora en la infraestructura que afectan principalmente a las líneas C-3 y C-4 en horario nocturno.

Por un lado, en el caso de la línea C-3, los cambios estarán vigentes hasta el 7 de mayo. Durante la franja comprendida entre las 22:00 y las 23:59 horas, los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Villaverde Bajo, sin completar el trayecto habitual.

La línea C-3 interrumpe su recorrido completo por la noche hasta el 7 de mayo. / Renfe Cercanías

Para continuar el viaje, los usuarios deberán utilizar los trenes de la línea C-4 hasta Villaverde Bajo y realizar allí transbordo. Fuera de ese horario, la circulación se mantiene con normalidad.

Mientras que, las obras también afectan a la línea C-4 (incluyendo los ramales C-4a y C-4b) entre los días 6 y 19 de abril. En este caso, las alteraciones comienzan a las 21:40 horas y se prolongan hasta el final del servicio.

Noticias relacionadas

La línea C-4 sufre cambios entre el 6 y el 19 de abril desde las 21:40. / Renfe Cercanías

Durante este periodo, algunos trenes con origen en Parla finalizarán en Villaverde Alto, lo que obligará a los viajeros a continuar su trayecto mediante la línea C-5 hacia Madrid Atocha, que acaba de ser restablecida antes de lo previsto. Esta operativa se aplica igualmente en sentido inverso para los trenes con destino Parla.