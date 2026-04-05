TRANSPORTE
Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
Renfe Cercanías Madrid modifica los horarios de las líneas C-3 y C-4 por obras nocturnas, afectando a los trayectos hasta el 7 de mayo en la C-3 y del 6 al 19 de abril en la C-4
Renfe Cercanías Madrid ha anunciado modificaciones en el servicio ferroviario debido a obras de mejora en la infraestructura que afectan principalmente a las líneas C-3 y C-4 en horario nocturno.
Por un lado, en el caso de la línea C-3, los cambios estarán vigentes hasta el 7 de mayo. Durante la franja comprendida entre las 22:00 y las 23:59 horas, los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Villaverde Bajo, sin completar el trayecto habitual.
Para continuar el viaje, los usuarios deberán utilizar los trenes de la línea C-4 hasta Villaverde Bajo y realizar allí transbordo. Fuera de ese horario, la circulación se mantiene con normalidad.
Mientras que, las obras también afectan a la línea C-4 (incluyendo los ramales C-4a y C-4b) entre los días 6 y 19 de abril. En este caso, las alteraciones comienzan a las 21:40 horas y se prolongan hasta el final del servicio.
Durante este periodo, algunos trenes con origen en Parla finalizarán en Villaverde Alto, lo que obligará a los viajeros a continuar su trayecto mediante la línea C-5 hacia Madrid Atocha, que acaba de ser restablecida antes de lo previsto. Esta operativa se aplica igualmente en sentido inverso para los trenes con destino Parla.
- Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
- Saray, hija de Tina de Las Grecas y saetera en la Semana Santa de Madrid: 'Es imposible ser la continuación de mi madre, los genios nacen una vez
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
- Domingo de Resurrección en Madrid: la procesión del Encuentro y una emblemática tamborrada despiden la Semana Santa
- Reabre el palacio del centro de Madrid que sorprende por sus techos pintados y sus esculturas de Dalí
- La procesión de la Soledad y Desamparo recorrerá Madrid este Sábado Santo: horario y ruta prevista
- ¿Por qué se llama así Móstoles? El origen del nombre que muchos vecinos desconocen