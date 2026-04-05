Miguel López-Valverde defiende el valor de las tradiciones en la procesión de El Encuentro de Móstoles

La Comunidad de Madrid ha respaldado este domingo la procesión de El Encuentro de Móstoles, uno de los actos más representativos de la Semana Santa del municipio, declarada fiesta de Interés Turístico regional. En la cita ha participado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, que ha acompañado a los vecinos y al alcalde de la localidad en esta celebración del Domingo de Resurrección.

Durante el acto, López-Valverde ha defendido el valor de estas tradiciones y el apoyo del Ejecutivo madrileño. "El Ejecutivo autonómico apoya tradiciones como esta para sigan teniendo el reconocimiento y el respaldo que merecen", ha asegurado. "Son parte esencial de nuestra identidad cultural y de nuestro futuro como región", ha añadido.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha participado hoy en la procesión de El Encuentro de la Semana Santa de Móstoles, declarada fiesta de Interés Turístico regional / Comunidad de Madrid

El consejero ha enmarcado además la jornada en el significado religioso del final de la Semana Santa. "Hoy es el Domingo de Resurrección en la procesión de El Encuentro y aquí, en Móstoles, acompañando a todos los mostoleños y a su alcalde. Yo creo que es para terminar un poco ya la Semana Santa y un momento de solemnidad y de reencuentro con todos nuestros familiares que queremos de alguna forma. Son momentos que todos los católicos vivimos con mucha pasión la Semana Santa", ha afirmado.

López-Valverde también ha destacado la creciente afluencia de visitantes a la región durante estas fechas. "Estos días se está viendo que cada vez hay más turistas en Madrid también durante la Semana Santa porque al final es cultura y es nuestras raíces. Al final, quieras que no, todos los turistas nos acompañan en estos momentos tan bonitos que es la Semana Santa, sobre todo para todos los católicos, que lo vivimos de forma muy emotiva", ha señalado.

La Comunidad de Madrid, en la procesión de El Encuentro de Móstoles. / Comunidad de Madrid

El cortejo procesional, en el que participan alrededor de medio centenar de costaleros, ha estado formado por las imágenes del Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad. Cada una de ellas ha salido de sus respectivos templos, la Ermita de Nuestra Señora de los Santos y la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, para iniciar el recorrido hasta su encuentro en la Glorieta de Cuatro Caminos.

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Allí se ha celebrado el momento central de la procesión, con tres bajadas a tierra de las dos imágenes. Después, la Virgen de la Soledad se ha desprendido de su manto de luto para lucir el blanco, símbolo de la resurrección de Cristo.