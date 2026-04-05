Madrid rozará los 29 grados este lunes con cielos despejados y subida de las mínimas

La Comunidad de Madrid vivirá este lunes una jornada marcada por el tiempo estable, con cielos despejados en las primeras horas y un aumento progresivo de la nubosidad conforme avance el día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Aunque sigue habiendo mucha incertidumbre, parece que el desplome térmico en la capital no se va a producir", explica a través de X.

En concreto, se esperan intervalos de nubes altas, que aumentarán al final de la jornada hasta dejar cielos nubosos. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mientras que las máximas no sufrirán cambios respecto a días anteriores.

El viento será flojo y variable durante la jornada, aunque tenderá al sureste y sur hacia el mediodía.

Temperaturas previstas en la Comunidad de Madrid

Los termómetros oscilarán entre los 13 y los 28 grados en Madrid capital. En Alcalá de Henares, las temperaturas se moverán entre los 8 y los 28 grados, mientras que en Aranjuez se situarán entre los 11 y los 29 grados.

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En Collado Villalba, los valores previstos estarán entre los 11 y los 25 grados. Getafe alcanzará entre 12 y 28 grados, y Navalcarnero registrará temperaturas de entre 12 y 27 grados.