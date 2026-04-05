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EL TIEMPO

Madrid rozará los 29 grados este lunes con cielos despejados y subida de las mínimas

La Aemet prevé una jornada estable en la Comunidad de Madrid, con intervalos de nubes altas, máximas sin cambios y viento flojo variable

23/07/2024 Una mujer con una botella de agua en el parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). Una segunda ola de calor llega hoy a la Península y afecta a gran parte del país hasta el jueves, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados (ºC), según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press

23/07/2024 Una mujer con una botella de agua en el parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). Una segunda ola de calor llega hoy a la Península y afecta a gran parte del país hasta el jueves, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados (ºC), según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press / Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid vivirá este lunes una jornada marcada por el tiempo estable, con cielos despejados en las primeras horas y un aumento progresivo de la nubosidad conforme avance el día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Aunque sigue habiendo mucha incertidumbre, parece que el desplome térmico en la capital no se va a producir", explica a través de X.

En concreto, se esperan intervalos de nubes altas, que aumentarán al final de la jornada hasta dejar cielos nubosos. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mientras que las máximas no sufrirán cambios respecto a días anteriores.

El viento será flojo y variable durante la jornada, aunque tenderá al sureste y sur hacia el mediodía.

Temperaturas previstas en la Comunidad de Madrid

Los termómetros oscilarán entre los 13 y los 28 grados en Madrid capital. En Alcalá de Henares, las temperaturas se moverán entre los 8 y los 28 grados, mientras que en Aranjuez se situarán entre los 11 y los 29 grados.

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En Collado Villalba, los valores previstos estarán entre los 11 y los 25 grados. Getafe alcanzará entre 12 y 28 grados, y Navalcarnero registrará temperaturas de entre 12 y 27 grados.

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