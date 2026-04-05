EMERGENCIAS
El Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de Madrid formó a 1.934 bomberos y 63 sanitarios del Summa en 2025
Los policías locales fueron el grupo más numeroso en los cursos del instituto autonómico, que también adiestró a bomberos, agentes forestales, sanitarios y voluntarios de Protección Civil
La Comunidad de Madrid formó en 2025 a 9.117 profesionales y voluntarios en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), una cifra que supera las 9.000 personas y que confirma la progresión del centro en los últimos años.
Entre los colectivos formados, los policías locales fueron el grupo más numeroso, con 2.018 agentes que participaron en distintos programas. De ellos, 961 completaron la instrucción de la escala básica, dirigida a nuevos ingresos, con contenidos vinculados a la atención al ciudadano, las técnicas y el adiestramiento profesional, así como el tráfico y la seguridad vial.
El resto de agentes asistió a cursos de ascenso o especialización incluidos en la Estrategia de Seguridad Integral regional (ESICAM112). Entre las materias impartidas figuran el uso de la pistola eléctrica, los delitos de odio, la violencia de género, el control de masas, los grupos juveniles violentos y las operaciones con drones.
Servicios de emergencias regionales
Las instalaciones del IFISE acogieron además en 2025 a más de 2.000 alumnos de los servicios de emergencia regionales. En ese grupo se encontraban 1.934 efectivos del Cuerpo de Bomberos, 124 agentes forestales y 63 sanitarios del Servicio de Urgencia Médica Summa 112.
A esa actividad se sumaron jornadas técnicas adicionales en las que participaron 1.596 profesionales de estos organismos públicos dedicados a la protección de los ciudadanos madrileños.
Por su parte, 369 voluntarios de Protección Civil realizaron la formación básica, tanto para nuevos integrantes como para jefes de agrupación.
La bgencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 gestiona este recinto, de 130.444 metros cuadrados, que cuenta con aulas, gimnasio, salón de actos y una zona específica para simulacros. El complejo dispone también de espacios para prácticas de conducción y de una casa de maniobras para intervenciones en interior.
En la galería de tiro del instituto practicaron el año pasado 1.790 miembros de instituciones estatales como el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, otros 1.112 efectivos de estas fuerzas de seguridad utilizaron otras dependencias del centro para ejercicios de adiestramiento físico y táctico.
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