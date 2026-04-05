Madrid enloquece con Rosalía: 70.000 espectadores, confesionarios, una boda y la visita de la Casa Real

Recibida como una auténtica divinidad, Rosalía ha enloquecido a Madrid con el estreno de su exitoso álbum 'Lux'. Acompañada de una orquesta formada por más de treinta músicos, la artista se ha exhibido como una artista de talla mundial y, por primera vez en sus 'shows', su voz se ha convertido en lo más importante de un espectáculo en el que se ha atrevido con el flamenco, el 'ballet', la ópera e incluso la copla.

La espiritualidad que ha reivindicado la cantante desde que publicó su último álbum es el hilo conductor de su concierto y el denominador común de los espectadores. Este misticismo y sensibilidad que ha mostrado Rosalía se ha visto reflejado en su 'fandom', que además de apostar por el blanco celestial, han calculado milimétricamente todos los detalles y han llenado el Movistar Arena de cruces, mantillas, tacones y velos.

Presencia de la Casa Real

Nadie se ha querido perder el concierto de Rosalía. Más allá de la infinidad de 'influencers' que se han dejado ver en su concierto, en las gradas también se ha visto a Mónica Cruz, Samanta Hudson, Eugenia Martínez de Irujo, Carmen Machi, Javier Ambrossi, Carolina Marín Eva Amaral o Pedro Almodóvar. También la Casa Real ha querido presenciar este espectáculo y la reina Letizia y las princesas Leonor y Sofía acudieron el sábado a la última fecha de Rosalía en la capital.

Si bien el espacio era gigantesco, ha habido momentos para la intimidad y la artista ha tenido bonitos momentos con los 'fans': desde el abrazo con una chica en el escenario que rompe a llorar y le hace una reverencia a la conversación con una pareja que llevó una gran pancarta para invitarle a su boda, a la que entrarán con 'Sauvignon Blanc'. una canción que se ha convertido en un himno romántico.

"Tú me estás invitando a tu boda?”, dijo sorprendida Rosalía. “¿Pero en serio vas a casarte con la canción de Sauvignon? ¿Para los anillos? ‘Sauvignon Blanc sin letra, porque la letra la pongo yo!”, afirmó entre risas la cantante.

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Confesionarios e indirectas

Para contrastar el romanticismo tenía su icónica 'Perla' y los confesionarios, que se han convertido en un festival de pullas justicieras. Comenzó con Esty Quesada, conocida como 'Soy una Pringada', y Metrika, con las que hablaron de los 'perlas' que habían pasado por su vida. El más icónico fue el de Aitana, por el gran momento profesional que viven ambas. Lanzaron dardos a Sebastián Yatra por su "a partir del año puedo ser infiel" y también a los medios de comunicación al decir "He estado con todo el mundo muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada y los necesito". En la última fecha, Shannis, hace referencia al momento sentimental de Rosalía al decir "es mejor irse con una mujer que con un hombre", ante las risas de la cantante.